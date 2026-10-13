elecciones generales

Frente Amplio acuerda que Emilio Delgado sea el número uno por Madrid para el 29N

Las cuatro formaciones que integran la coalición han acordado que el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea encabece la candidatura madrileña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

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ondacero.es

Madrid |

El diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, durante un pleno en la Asamblea de Madrid
El diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, durante un pleno en la Asamblea de Madrid | Europa Press

Frente Amplio ha acordado que Emilio Delgado sea el cabeza de lista por Madrid en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Las cuatro formaciones que integran actualmente la coalición —Más Madrid, Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Comuns— han dado su visto bueno a la candidatura del portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea regional.

El acuerdo confirma la apuesta de Más Madrid por Delgado, una propuesta que la formación de Mónica García había planteado el pasado domingo para encabezar la candidatura madrileña. La ministra de Sanidad ocuparía el segundo puesto de la lista, según la propuesta inicial del partido.

La designación de Delgado supone un paso adelante en la configuración de las candidaturas de Frente Amplio, que aspira a concurrir de forma conjunta a las elecciones generales del 29 de noviembre. La coalición está integrada por cuatro organizaciones y mantiene abiertas las conversaciones para ampliar el acuerdo a otras formaciones de izquierda.

Frente Amplio avanza en la configuración de sus listas

La elección de Emilio Delgado se produce en plena negociación entre los partidos situados a la izquierda del PSOE. Las conversaciones se han centrado en el reparto de las candidaturas y en las condiciones para una posible incorporación de Podemos, que mantiene su apuesta por las primarias abiertas y ha alcanzado un acuerdo de colaboración con Esquerra Republicana de Catalunya.

El calendario electoral añade presión a las negociaciones: los partidos deben comunicar las coaliciones electorales antes del viernes 16 de octubre. Frente Amplio continúa trabajando para cerrar su candidatura mientras mantiene abierta la posibilidad de alcanzar acuerdos con otras fuerzas de izquierda.

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