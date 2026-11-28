El debate a cuatro del pasado jueves volvió a poner en primer plano la necesidad de un sistema de verificación en tiempo real de lo que decían los candidatos. Algunos medios como Maldita.es lo hicieron y, su directora, Clara Jiménez Cruz, ha desmentido en la Maldita hemeroteca de Julia en la onda algunas de las afirmaciones que dijeron los candidatos.

Ha elegido solo una afirmación de cada uno, "porque si nos ponemos con todos no acabamos", ha expresado entre risas, con Julia Otero. Si bien, se puede consultar todo el trabajo de verificación en el artículo que publicaron en su web.

Feijóo mintió al hablar de impuestos

En el caso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo que en España llevamos "18 meses con una inflación por encima de la Eurozona" debido a la subida de impuestos. "La presión fiscal en España ha subido un 2,9%, mientras en la Unión Europea bajaba el 0,9%", dijo el dirigente popular.

Sin embargo, Clara Jiménez ha explicado que es una afirmación que hay que "coger con pinzas" porque en ningún momento hace una referencia temporal. "La cifra de 2,9% coincide con el dato para España del último informe anual sobre fiscalidad de la Comisión Europea", pero en ese mismo informe se señala que la presión fiscal en toda la UE bajó un 0,2% y no un 0,9%, que son "muchos miles de millones".

La afirmación de Sánchez sobre que la economía española es la que más crece es mentira

En el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a hacer gala del buen ritmo económico de España y reiteró que es "la economía que más crece de toda Europa". Sin embargo, esto no es cierto porque, según Eurostat, hay ocho países que superaron a España en 2026: Malta, Eslovenia, Dinamarca, Polonia... De hecho, que Polonia sea uno de los que más crece, invalida la reflexión de Sánchez acerca de que es "la economía que más crece de los grandes países".

No han aumentado un 247% las violaciones desde 2018, como dijo Abascal

En cuanto a Santiago Abascal, líder de Vox, usó la inmigración como el principal problema de España y dijo que las violaciones habían aumentado en un 247% desde que Sánchez llegó a la Moncloa. "Esto simplemente es falso", ha apuntado la directora de Maldita.es, porque las violaciones han aumentado un 95,7%. Además, hay que matizar que desde 2022 los abusos sexuales con penetración pasan a considerarse agresiones sexuales o que te violen mientras duermes.

"Para comparar con 2018, hay que sumar ambas categorías. En los años anteriores a la reforma, en 2018 hubo 1.700 agresiones sexuales con penetración y 1.044 abusos sexuales con penetración. En total, 2.744 delitos. En 2025 hubo 5.370 agresiones sexuales con penetración, según los datos del Ministerio. De ahí ese 95,7% y no 247%", ha explicado Jiménez Cruz.

El PP no está condenado por organización criminal, pero sí es el partido más corrupto, como apuntó Colau

Por último, Ada Colau, candidata de Frente Amplio, le dijo a Feijóo que el PP había sido condenado por organización criminal. Sin embargo, esto no es del todo cierto, porque en la sentencia de la Gürtel, el PP aparece como "partícipe a título lucrativo"; no supone una condena por delito de organización criminal. Sí es cierto lo que dijo en esa misma frase, que los populares son el partido con más condenas por corrupción.