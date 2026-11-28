Última hora sobre la jornada de reflexión del 29N, en directo: los candidatos se preparan para la cita electoral
Sigue en directo la jornada de reflexión de los principales candidatos a las elecciones del 29 de noviembre.
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Besteiro (PSdeG) dedica la jornada de reflexión a su familia y amigos y a hablar de "otras cosas": "Es muy sano"
El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, pasará la jornada de reflexión rodeado de su familia y amigos en Lugo y dedicará este sábado a hablar de "otras cosas". "También hace falta y es muy sano", ha señalado.
"Hoy es día de descansar y eso es lo que vamos a hacer. Yo, por lo menos", ha apuntado en un audio remitido a los medios, en los que ha hecho balance de 15 días de campaña "muy intensos", "saliendo de casa temprano y volviendo tarde" y en los que no ha podido "casi" ver a sus allegados.
"Hoy toca estar con ellos", ha comentado. Entre las actividades que ha mencionado, Besteiro aprovechará el día para dar un paseo, tomar un café "con calma" y "hablar de otras cosas". Todo ello lo hará en Lugo, su municipio natal, que además acogió el mitin de cierre de campaña de los socialistas gallegos.
Óscar Puente sobre la visita de Feijóo a Ceuta durante la jornada de refelxión: "Genio y figura"
El exministro de Transportes, Óscar Puente, se ha pronunciado en su perfil de X sobre el hecho de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vaya a pasar parte de la jornada de reflexión en Ceuta: "Se pasa la jornada de reflexión por el arco del cigüeñal. Genio y figura".
El líder del PP va a viajar a la ciudad autónoma para cumplir "con un compromiso personal" con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, según fuentes del PP.
Medidas de voto accesible para las elecciones: apoyo a mesas electorales, lectura fácil y braille
El Ministerio del Interior ha puesto en marcha distintas actuaciones para garantizar la participación de personas con discapacidad en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre, de manera que puedan ejercer su derecho de sufragio "activo, consciente, libre y voluntariamente", en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Régimen Electoral General y en los Reales Decretos que regulan el procedimiento de voto accesible.
Interior precisa que ha contado con la colaboración de Plena Inclusión para la elaboración de contenidos específicos en formatos de lectura fácil, tanto para los miembros de mesas electorales como para la página web del proceso electoral.
Por su parte, Plena Inclusión --que da apoyo a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias-- subraya que, con estas acciones, busca conseguir que los colegios electorales sean espacios más fáciles de comprender y que todas las personas puedan ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones que el resto.
Precisamente, Interior y la ONG firmaron un convenio de colaboración en 2021 (prorrogado en 2025) para facilitar la accesibilidad cognitiva a personas con discapacidad en el acceso y recorrido de los locales electorales. Debido a este acuerdo, el Ministerio ha colocado pictogramas en locales de capitales de comunidad autónoma, capitales de provincia y a las ciudades de más de 50.000 habitantes, alcanzando un total de 155 municipios y un censo estimado de 18 millones de electores.
Qué está prohibido hacer durante la jornada de reflexión
A partir de las 00:00 horas del sábado 28 de noviembre, las formaciones deberán cumplir con una serie de restricciones recogidas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece las normas que deben respetarse antes de la celebración de los comicios.
Así se reparten los escaños en cada provincia
Cada provincia reparte un número determinado de escaños en ambas cámaras. En el Caso del Congreso, Madrid, con 38, y Barcelona, con 32, son las que más diputados aportan, mientras que Ceuta y Melilla, solo uno por cada ciudad autónoma.
Y en lo que se refiere al Senado, en cada circunscripción peninsular se elegirán a cuatro senadores, mientras que en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife serán tres. En Ceuta y Melilla, dos, y en Formentera, Ibiza, Menorca, Fuerteventura, Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma, uno.
Más de 38,6 millones de españoles están llamados a las urnas
Un total de 38.616.949 ciudadanos están llamados a las urnas este 29N. De ellos, más de 1,6 millones votan por primera vez. El coste de estos comicios es de 243,3 millones de euros y serán elegidos 350 diputados y 206 senadores.
Del total de electores, 35.953.542 residen en España, mientras que 2.663.407, en el extranjero. Y se celebran después de que el Tribunal Supremo (TS) confirmase el jueves que más de 160.000 nacionalizados por la denominada 'ley de nietos' no podrán votar aunque vivan en España.
En estos comicios se han proclamado 534 candidaturas al Congreso (15 menos que en los pasados comicios) y 361 al Senado (183 menos).
La web y app móvil que ha creado el Gobierno para el seguimiento en tiempo real del escrutinio
El Gobierno ha desarrollado una web y una aplicación móvil específicas para seguir en directo la información provisional de resultados de las elecciones a Cortes Generales del próximo 29 de noviembre, y que estarán disponibles a partir de este sábado.
La página web https://resultados.29neleccionesgenerales.es, y la app móvil 'Elecciones Generales 29N' --descargable para Android e iOS-- ofrecerán a los usuarios información en tiempo real sobre todo el proceso y un simulador de pactos.
En concreto, podrá accederse a los datos de constitución de las mesas electorales, los índices de participación durante la jornada de elecciones y los resultados provisionales al cierre de los colegios.
La plataforma ofrece al usuario la posibilidad de realizar sus propias simulaciones de mayorías entre las diferentes fuerzas que obtengan representación en el Congreso.
Sánchez, Feijóo y Abascal ejercerán su derecho al voto en Madrid
El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, volverá a ejercer su derecho al voto en el colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, ubicado en la calle Juan Montalvo del distrito Moncloa-Aravaca de Madrid. Se trata del mismo centro de votación al que acudió en las elecciones generales del año 2023, cuando fue también acompañado de su esposa Begoña Gómez.
Así, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, depositará su papeleta en el colegio Ramiro de Maeztu, situado en la calle Serrano del barrio de El Viso, en el distrito madrileño de Chamartín, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, acudirá a votar al colegio Pinar del Rey, en la avenida San Luis, en Hortaleza.
Por su parte, la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, votará a las 11.00 horas en el Institut La Sedeta, situado en la calle Industria de Barcelona; y la cabeza de lista de Podemos, Irene Montero, lo hará en el CEIP La Navata, en el municipio madrileño de Galapagar.
Ada Colau pasará el día de reflexión con su familia en Barcelona y allí votará
La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, pasará este sábado de reflexión con su familia en Barcelona, la ciudad de la que fue alcaldesa, donde también votará mañana.
Según informaron fuentes del Frente, Colau, después de cerrar la campaña electoral con un acto final en La Nave de Villaverde, en Madrid, cogerá este sábado un tren hacia su ciudad natal.
Allí pasará la jornada de reflexión descansando con su familia después de 12.000 kilómetros recorridos, y votará hacia las 11.00 horas del domingo en el Institut La Sedeta, en la calle Indústria.
Ese mismo día regresará de nuevo a Madrid, a pasar la noche electoral y seguir el recuento de los comicios junto al resto de dirigentes y equipo de la candidatura, en el Espacio Larra.
Rufián aprovechará la jornada de reflexión para hacer deporte y comer con su familia
El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados y cabeza de lista del partido, Gabriel Rufián, aprovechará la jornada de reflexión este sábado para, "como hace siempre", hacer deporte por la mañana y después comer con su familia, ya que estos días de campaña la ha visto menos.
De esta forma pasará Rufián la jornada de reflexión, después de haber vivido una intensa campaña electoral en la que apostó no solo por hacer actos por Cataluña, sino también en Baleares por su acuerdo con Ara Més, en la Comunidad Valenciana por el pacto con Compromís, y en Madrid para apoyar a Irene Montero.
El domingo Rufián acudirá a Badalona para ejercer su derecho al voto, descansará durante unas horas y ya por la tarde, sobre las 19.00 horas acudirá hasta la Sala de Exposiciones del Campus UPF Ciutadella, donde seguirá el recuento de los votos junto a su equipo.
Feijóo visita Ceuta en la jornada de reflexión del 29N por un compromiso con Vivas
El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, visita Ceuta este sábado, jornada de reflexión del 29N, para cumplir "un compromiso personal" con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, según explican fuentes del PP.
Se trata de la sexta visita de Alberto Núñez Feijóo a la ciudad autónoma desde finales de julio.
Las fuentes explican que el candidato a la Presidencia del Gobierno por el PP no tendrá agenda pública ni participará en actos políticos, pero pasará allí parte de la jornada de reflexión como muestra de apoyo y solidaridad al pueblo ceutí. Por la tarde estará con su pareja y con su hijo.
Irene Montero pasa la jornada de reflexión en el campo con su perra Rumba, en familia y en su casa
Irene Montero, candidata de Podemos a las elecciones generales de este 29 de noviembre, ha salido esta mañana a pasear al campo junto a su perra Rumba durante la jornada de reflexión, según informan fuentes del partido este sábado.
La secretaria política de Podemos pasará el resto de la jornada en familia y en casa, "reponiendo fuerzas después de dos semanas de campaña electoral", añaden las mismas fuentes.
Durante el mitin de cierre de campaña, Montero auguró este viernes que vienen "tiempos muy difíciles" independientemente del resultado electoral del domingo, por el encarecimiento de la vida, la precariedad laboral y el incremento del gasto militar, y llamó a la movilización social desde el día siguiente al 29N.
Los candidatos se preparan para la cita electoral en la jornada de reflexión
Después de una intensa precampaña y campaña electoral, los candidatos viven la jornada de reflexión previa a los comicios del domingo 29 de noviembre.