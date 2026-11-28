Besteiro (PSdeG) dedica la jornada de reflexión a su familia y amigos y a hablar de "otras cosas": "Es muy sano"

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, pasará la jornada de reflexión rodeado de su familia y amigos en Lugo y dedicará este sábado a hablar de "otras cosas". "También hace falta y es muy sano", ha señalado.

"Hoy es día de descansar y eso es lo que vamos a hacer. Yo, por lo menos", ha apuntado en un audio remitido a los medios, en los que ha hecho balance de 15 días de campaña "muy intensos", "saliendo de casa temprano y volviendo tarde" y en los que no ha podido "casi" ver a sus allegados.

"Hoy toca estar con ellos", ha comentado. Entre las actividades que ha mencionado, Besteiro aprovechará el día para dar un paseo, tomar un café "con calma" y "hablar de otras cosas". Todo ello lo hará en Lugo, su municipio natal, que además acogió el mitin de cierre de campaña de los socialistas gallegos.