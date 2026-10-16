ELECCIONES GENERALES

Rufián admite que la izquierda "está dando un espectáculo dantesco" y pide "disculpas" por no lograr una candidatura unitaria: "He fracasado"

Rufián asegura que estuvo "a punto" de irse y que le frenaron desde ERC, y se disculpa por no lograr una candidatura que una a la izquierda: "Es un fracaso".

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ondacero.es | Agencias

Madrid |

Imagen de archivo del número uno de ERC al Congreso, Gabriel Rufián.
Imagen de archivo del número uno de ERC al Congreso, Gabriel Rufián. | EFE/Enric Fontcuberta

El número uno de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado este viernes que ha "fracasado" en su propuesta para conformar una candidatura unitaria de las izquierdas en las elecciones generales del 29N y ha asumido que "muy probablemente no habrá acuerdo".

En entrevistas en TVE y en RAC1, Rufián ha afirmado que ha pensado en "marcharse" y que este jueves estuvo "a punto" de hacerlo, pero le frenaron, aunque ha señalado que sigue "por responsabilidad" y "por la militancia de ERC, no por nadie que está en un despacho" del partido.

Rufián ha pedido disculpas por no haber logrado la candidatura unitaria: "Pensé que a base de repetir lo que decía la calle y que si tenía la suficiente fuerza, podría arrastrar a los aparatos de los partidos. Y probablemente no pueda. Es un fracaso. He fracasado. Hemos fracasado".

"Quedan unas horas pero es muy probable que no pase. Ojalá ocurra, pero es muy probable que no pase", ha afirmado Rufián, que ha considerado que este era el "momento histórico" para lograr un acuerdo que incluyera a Podemos, ERC, Comuns y demás partidos de izquierdas tanto estatales como soberanistas.

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