Podemos y ERC cierran un acuerdo para colaborar en las elecciones generales: Rufián y Montero harán actos juntos

Podemos y ERC han anunciado este lunes que han cerrado un acuerdo para colaborar en las próximas elecciones generales, de forma que ambos partidos irán juntos en las listas electorales por las circunscripciones catalanas y, por otro lado, Gabriel Rufián e Irene Montero harán equipo en actos de campaña.

Ambas formaciones han anunciado en sendos comunicados el acuerdo, que pasa por "dos actuaciones": Podemos "contribuirá" a la lista de ERC en Cataluña y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la número dos de los morados, Irene Montero, "harán equipo en actos de campaña".

"Esquerra Republicana y Podemos en Catalunya tienen una responsabilidad clara: defender a Cataluña y a su gente", señalan ambas formaciones en sus comunicados, escritos en los mismos términos.

Rufián será cabeza de cartel en ERC

Precisamente el domingo ERC confirmó a Rufián como su cabeza de cartel para las elecciones del 29 de noviembre, un anuncio que llegó tras días de negociaciones discretas entre las dos partes, aunque el propio Rufián había reclamado a su partido "un mínimo de condiciones" a ERC para aceptar volver a ser el candidato.

Por su parte, fuentes de Podemos señalan que la intención de Montero es ser candidata por Madrid y recuerdan que ofrecieron a la nueva coalición Frente Amplio primarias abiertas para elegir a un cabeza de lista conjunto para las próximas generales.