ELECCIONES GENERALES

Gabriel Rufián encabezará la lista de ERC al Congreso en las elecciones generales del 29N

La decisión se formalizará este domingo en una reunión de la Ejecutiva Nacional del partido y, a lo largo de los próximos días, se concretarán los detalles de la candidatura con la celebración de los distintos congresos regionales.

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ondacero.es

Madrid |

Gabriel Rufián (ERC) en una imagen de archivo
Gabriel Rufián (ERC) en una imagen de archivo | Europa Press

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, será finalmente el cabeza de lista de los republicanos para las próximas elecciones del 29 de noviembre, según fuentes del partido independentista.

La decisión se formalizará este domingo en una reunión de la Ejecutiva Nacional del partido y, a lo largo de los próximos días, se concretarán los detalles de la candidatura con la celebración de los distintos congresos regionales, ha informado ERC en un comunicado.

El 20 de octubre está prevista la celebración de las distintas reuniones de los órganos internos del partido, que aprobarán las candidaturas tanto al Congreso como al Senado.

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