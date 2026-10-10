ELECCIONES GENERALES

ERC y EH Bildu reeditarán su coalición al Senado para hacer fente al "bloque reaccionario"

Ambas formaciones han anunciado este sábado en un comunicado conjunto que han decidido reeditar la coalición al Senado con la que concurrieron a los comicios de 2023 ya que "la unión de fuerzas ha dado sus frutos durante las últimas legislaturas".

El PSOE estudia concurrir junto a otros partidos de izquierda al Senado para evitar una nueva mayoría absoluta del PP

EFE

Madrid |

Delegaciones de Euskal Herria Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya reunidas en Bilbao
Delegaciones de Euskal Herria Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya reunidas en Bilbao | Europa Press

ERC y EH Bildu han acordado que volverán a presentare como coalición en las elecciones del 29 de noviembre para el Senado con el objetivo de unir fuerzas en defensa de los derechos de vascos y catalanes, ampliar las coberturas sociales y hacer frente al "bloque reaccionario".

Ambas formaciones han anunciado este sábado en un comunicado conjunto que han decidido reeditar la coalición al Senado con la que concurrieron a los comicios de 2023 ya que "la unión de fuerzas ha dado sus frutos durante las últimas legislaturas".

ERC y EH Bildu han valorado su colaboración en esta cámara y han apostado por continuar con una fórmula conjunta que, a su juicio, ha demostrado su utilidad para defender "los intereses de ambos pueblos y de sus mayorías sociales".

En su opinión, "ante la amenaza que supondría un Gobierno del bloque reaccionario en el Estado, las izquierdas soberanistas vasca y catalana tienen claro que el próximo 29 de noviembre hay partido. Y que es posible ganarlo, aunque para hacerlo es necesario sumar fuerzas, unir voluntades y poner por delante aquello que comparten nuestros pueblos: la defensa de sus derechos, de unas condiciones de vida dignas y de su capacidad para decidir su futuro", agregan.

EH Bildu y ERC consideran que "esta coyuntura histórica exige altura de miras y responsabilidad para construir una alternativa capaz de plantar cara al bloque reaccionario" que "sitúe en el centro las necesidades de la ciudadanía" frente a "cualquier interés partidista".

En este contexto, destacan la "emergencia habitacional" como uno de los principales problemas actuales y se comprometen a hacer todo lo que esté en su mano para contribuir a garantizar el derecho a la vivienda y defender a quienes sufren las consecuencias de esta situación.

"La libertad de nuestras naciones y la ampliación de los derechos de la ciudadanía son objetivos que merecen todo el esfuerzo compartido" en esta colaboración, concluyen.

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