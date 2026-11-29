Última hora de las elecciones generales 2026, el 29N en directo: Resultados, escrutinio y escaños de Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau
Las últimas noticias sobre la jornada de este domingo 29 de noviembre, con los horarios de colegios electorales, recuento, escrutinio y resultados de las elecciones generales.
La guía completa de las elecciones generales 2026 del 29N: cómo votar, horarios de colegios, programas electorales del 29N...
Elecciones 29N: A quién beneficia el voto en blanco, el voto nulo y la abstención
Por qué hay dos sobres para votar en las elecciones generales del 29N: diferencias y qué se elige en cada uno
En directo Actualizado a las
Pedro Sánchez vota poco después de las 09:00 horas
El presidente del Gobierno ha acudido a votar al Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo poco después de las 09:00 horas, tras lo que ha realizado unas breves declaraciones a los medios de comunicación.
Así influye la alta participación en unas elecciones generales
En caso de que se dé un alto grado de abstención, los partidos minoritarios podrían verse beneficiados, ya que cada voto vale más, mejorando su porcentaje y su peso político. La alta participación siempre beneficiará a PP y PSOE, que, en principio, cuentan con un electorado más fidelizado. Lee todo en nuestra noticia:
Dónde hay más españoles residentes en el extranjero que votan
La mayor parte de los españoles residentes en el extranjero inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para votar se encuentra en Argentina (524.000 electores), seguida de Francia (267.960), Estados Unidos (213.683), México (192.306), Reino Unido (155.954), Brasil (135.685) y Venezuela (130.985).
Abren los colegios electorales
La jornada de votación del 29N arranca en estos momentos con la apertura de todos los colegios electorales para que las personas puedan ejercer su derecho al voto. Hasta las 20:00 horas, los colegios permanecen abiertos para votar este domingo.
También se puede votar con el DNI digital
El Tribunal Supremo ha autorizado el uso de la aplicación MiDNI para identificarse y votar con el DNI electrónico en las elecciones generales del próximo domingo, al considerar "desproporcionada" la suspensión cautelar puesto que es un sistema "con la máxima categoría de la escala de seguridad". La Sala de lo Contencioso Administrativo ha desestimado la petición de Iustitia Europa que solicito la suspensión cautelar del acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado día 5, que autorizó el uso del sistema de DNI electrónico MiDNI como medio de identificación de los electores en los comicios del día 29.
Así lo acordó la JEC tras garantizar el Ministerio del Interior que las mesas contarán con un dispositivo con cámara y navegador que incorporará el verificador QR de la web oficial de MiDNI, lo que permitirá comprobar la autenticidad del código temporal generado por la aplicación. Ese código QR deberá abrirse delante de los miembros de la mesa electoral para que puedan verificarlo.
Los electores llamados a votar: 38.728.356 personas
Este domingo 29 de noviembre de 2026 podrán votar 38.728.356 electores en las elecciones a Cortes Generales. De ellos, 35.958.711 residen en España y 2.769.645 en el extranjero. De los electores residentes en España, 1.615.127 podrán participar por primera vez en unas elecciones generales, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación a Cortes Generales, celebrada el 23 de julio de 2023.
Cómo influye el voto en blanco en el reparto de escaños
Con un factor tan importante como la participación en juego, los votantes que decidan abstenerse, votar en blanco o votar nulo podrían decantar la balanza hacia uno u otro lado del espectro político.
¿A quién beneficia el voto en blanco, el nulo y la abstención?
En caso de no querer elegir una de las candidaturas, los ciudadanos tienen la posibilidad de participar o no en la votación de otra forma. Todo lo que hay saber, en nuestra noticia:
¿Por qué hay dos sobres para votar?
Este domingo 29 de noviembre se eligen los 350 diputados y los 209 senadores en las urnas.
- Por qué hay dos sobres para votar en las elecciones generales del 29N: diferencias y qué se elige en cada uno
¿Puedo entrar a votar con el perro? ¿Y la papeleta preparada?
La ley establece que está prohibido entrar con tu mascota en el centro de votación, por lo que se tendría que quedar fuera o bajo el cuidado de alguien en caso de que el elector acuda al colegio con ella. Los únicos animales permitidos son aquellos que sirven de apoyo o ayuda para personas con discapacidad, como los perros guía. En cuanto al móvil, ningún dispositivo electrónico está prohibido a la hora de acceder al centro de votación. Lee todo en nuestra noticia.
¿Se puede votar con el carné de conducir o el Pasaporte?
La mesa electoral admite determinados documentos acreditativos para identificarse y ejercer el derecho al voto este 29N. Lee todo lo que conviene saber en nuestra noticia.
DNI caducado, mascota, carné de conducir... Qué tener en cuenta para votar
Comprueba lo que hay que tener en cuenta para votar este domingo 29 de noviembre. Lee nuestra noticia como guía para votar el 29N.
Qué pasa si me pongo enfermo hoy y soy mesa electoral
Se trata de una de las dudas más habituales entre las personas que han sido seleccionadas para formar parte de una mesa electoral.
¿Cómo sé dónde voto este domingo?
Consulta el lugar en el que puedes votar en las elecciones de este domingo 29 de noviembre. Hay varias maneras de comprobarlo, puedes leer nuestra noticia al respecto para este 29N.
La guía de las elecciones: lo que debes saber este 29N
Consulta todo lo que debes saber de las elecciones del 29 de noviembre en nuestra guía completa de las elecciones del 29N, desde los aspectos a tener en cuenta para votar hasta las propuestas de los partidos que se presentan.
¿Cuándo abren los colegios electorales para votar?
Como en cada cita electoral, los colegios abren sus puertas desde primera hora, a las 9:00 horas, para que millones de españoles puedan ejercer su derecho al voto.
Llega el 29N: día de unas nuevas elecciones generales
Alrededor de 38,7 millones de electores están llamando este domingo 29 de noviembre a ejercer su derecho al voto en una nueva jornada de elecciones generales que se vive con gran expectación en nuestro país.
No te pierdas nada sobre este 29N en Onda Cero, con una cobertura completa, la última hora, resultados, escrutinio, reacciones y jornada de votación:
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