También se puede votar con el DNI digital

El Tribunal Supremo ha autorizado el uso de la aplicación MiDNI para identificarse y votar con el DNI electrónico en las elecciones generales del próximo domingo, al considerar "desproporcionada" la suspensión cautelar puesto que es un sistema "con la máxima categoría de la escala de seguridad". La Sala de lo Contencioso Administrativo ha desestimado la petición de Iustitia Europa que solicito la suspensión cautelar del acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado día 5, que autorizó el uso del sistema de DNI electrónico MiDNI como medio de identificación de los electores en los comicios del día 29.

Así lo acordó la JEC tras garantizar el Ministerio del Interior que las mesas contarán con un dispositivo con cámara y navegador que incorporará el verificador QR de la web oficial de MiDNI, lo que permitirá comprobar la autenticidad del código temporal generado por la aplicación. Ese código QR deberá abrirse delante de los miembros de la mesa electoral para que puedan verificarlo.