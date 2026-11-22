Si alguien se pone enfermo el próximo domingo 29 de noviembre y forma parte de una mesa electoral, tanto presidente como vocal o suplente, hay que comunicar dicha condición a la Junta Electoral de Zona a la mayor brevedad posible y siempre que sea antes de las 8:00 horas, momento en el que se reúne la mesa para su conformación.

La ley exige que el impedimento sea causa justificada y, si surge después del plazo de alegaciones, se debe comunicar a la Junta al menos 72 horas antes, con el justificante oportuno. Si no se puede avisar con mayor antelación y sucede una enfermedad o condición repentina, el aviso tiene que ser inmediato y, en todo caso, antes de la constitución de la mesa.

Para la Junta Electoral Central, una baja médica es causa justifica siempre que se acredite, mientras que una enfermedad sin baja se valorará caso por caso con un certificado médico que detalle las limitaciones del elector.

Qué pasa con la mesa si falla de manera repentina un miembro

Si falta el presidente, debe ejercer sus funciones el suplente que habrá de acudir una hora antes de la apertura de colegios. Si no, estaría el segundo suplente y posteriormente los propios vocales, que serían sustituidos a su vez por los suplentes de los vocales.

Si llegado el momento no hay presidente ni dos vocales para constituir la mesa, la Junta de Zona puede nombrar a quien considere, incluido algún elector que se encuentre en el local. Y si alguno de los miembros sufre alguna lesión en la mesa, se considera como accidente de trabajo a efectos de la Seguridad Social.

Cabe recordar que no acudir a la mesa sin avisar o causa justificado puede suponer una pena de tres meses a un año de prisión o una multa de seis a 24 meses.