¿Me he librado ya de que me toque ser mesa electoral en las elecciones generales del 29N? Fechas clave y dónde puedo ver si he sido seleccionado

Entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, tuvieron lugar los sorteos para elegir a los miembros de una mesa electoral en cada municipio. Las administraciones contaban con un plazo de tres días para avisar a las personas designadas.

Un presidente y dos vocales forman cada mesa, con dos suplentes que también tienen que presentarse el domingo 29 de noviembre por si alguno de los titulares no acude o no le es posible sentarse en la mesa. Todos tendrán que acudir a las 8:00 horas del 29N.

Qué pasa si no me han notificado ya que soy mesa electoral

Pasadas estas fechas, parecería que los que no han sido notificados ya no tienen posibilidad de que les toque ser mesa electoral, aunque todavía existen opciones por las que conviene esperar.

Una vez notificado al titular o suplente de una mesa, estos disponen de un plazo de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona. Con un justificante que certifique la excusa que presenta dicho elector, dicha Junta debe decidir si acepta o no en cinco días para comunicar al suplente.

Así, resuelta la reclamación y si se acepta, se debe designar a otra persona en su puesto, por lo que todavía es posible que a una persona le toque ser mesa electoral. Cabe recordar que, si un ciudadano no se presenta para ejercer dicha función, incurre en un delito que puede conllevar de tres meses a un año de prisión o una multa de 6 a 26 meses si no existe una causa justificada.

Dónde consultar si me ha tocado mesa electoral el 29N

En primer lugar, cabe recordar que cada ayuntamiento tiene que notificar a las personas seleccionadas el hecho por carta certificada, que la puede entregar el personal de Correos y también la Policía Local. Todo ello, acompañado de un manual con las funciones de cada uno de los miembros de la mesa.

Aunque existe la notificación por carta obligatoria, algunas administraciones permiten comprobar si ha tocado ser mesa electoral a través de sus páginas web, una vez realizado el sorteo. Por ejemplo, es el caso de Madrid (se puede consultar en la sede electrónica del Ayuntamiento, en este enlace) o el de San Sebastián (a través de este enlace).

Así, conviene acudir a la sede electrónica del correspondiente ayuntamiento del elector para su posible consulta. No obstante, existe un medio más accesible para todos, como es la Carpeta Ciudadana que habilita el Gobierno de España, en el enlace señalado anteriormente o a través de la app disponible para dispositivos móviles con el mismo nombre (Carpeta Ciudadana), se puede comprobar, si ya se ha realizado el sorteo en nuestro municipio, si se ha sido designado como miembro de una mesa electoral.

En este caso, hay que acceder a la Carpeta Ciudadana con DNI electrónico, sistema Cl@ve o certificado digital.mesa electo

Las causas que eximen de ser mesa electoral

Una persona no puede ser miembro de una mesa electoral si cumple uno de los siguientes requisitos fijados en la Instrucción 7/2023, de la Junta Electoral Central, de 28 de junio:

Mayor de 65 años y menos de 70.

Estar en situación de discapacidad.

Ser pensionista de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez.

Estar en situación de incapacidad temporal para el trabajo acreditada mediante la correspondiente baja médica.

Estar embarazada de seis meses o en el período correspondiente de descanso para el cuidado del menor.

Estar internado en un centro penitenciario o en un hospital psiquiátrico.

Haber formado parte de una mesa electoral tres veces en los últimos 10 años.

Haber sido víctima de un delito, declarado o presunto, tras el cual se haya dictado una resolución judicial que permanezca en vigor.

Las siguientes corresponden valorarlas a la Junta Electoral de Zona, dado que son causas personales: