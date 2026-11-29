Como en cada cita electoral, muchos ciudadanos tienen dudas acerca de lo que es necesario llevar al colegio electoral para votar. Así, antes de introducir el sobre con la papeleta en la urna de la mesa, cada elector debe identificarse ante los miembros de la mesa.

Para identificarse, se pueden llevar determinados documentos que lo acrediten. El primero de ellos es el DNI. No es necesario que el DNI se encuentre en vigor, puede estar caducado, pero sí que es requisito obligatorio que sea el documento original y no se acepta ninguna fotocopia.

También está permitido ejercer el derecho al voto presentando el carné de conducir, aunque éste debe llevar una fotografía del interesado. Ocurre lo mismo que con el DNI: el carné puede encontrarse caducado y llevando el original es suficiente para votar.

El Pasaporte es otro de los medios que acreditan la identidad del elector, por lo que es una manera de identificarse y depositar el voto en la urna de la mesa.

Qué pasa si hay dudas a la hora de identificar al elector

Según la normativa, si la mesa duda de la identidad del elector -aunque se hayan presentado los documentos-, tiene la potestad de decidir por mayoría si esa persona puede votar o no.

En caso negativo, el tribunal competente exigirá responsabilidades a la persona que resulte usurpadora de nombre ajeno o del que lo haya negado falsamente.

Cómo saber dónde voto

Previamente a la cita electoral, la Oficina del Censo Electoral envía a los ciudadanos una tarjeta censal en la que se indica cuál es la mesa y el colegio electoral que le corresponde a cada elector.

Como el censo vigente para estas elecciones es el cerrado 1 de agosto de 2026, conviene estar atento por si ha habido cambio de domicilio anterior y la tarjeta puede llegar a la antigua vivienda.

También existe la posibilidad de revisar a través de este enlace de la sede electrónica del INE los datos de inscripción en el censo y el lugar que corresponde para votar. Se puede acceder mediante sistema Cl@ve, con DNI o certificado electrónicos o Clave Permanente.