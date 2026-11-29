Llegado el 29N, millones de españoles se preparan para votar de manera presencial en los colegios o centros habilitados para depositar un voto que decidirá los años venideros en el Gobierno de España.

Todos los colegios electorales abren a las 9:00 horas, momento en el que pueden ir pasando los ciudadanos que así lo deseen para entregar el voto en la mesa correspondiente. Una vez que llega el momento, suele surgir la misma duda: ¿dónde me toca votar?

Cada municipio cuenta con diferentes centros para votar dependiendo de su tamaño, por no hablar de la cantidad de mesas electorales que se ubican en cada colegio. Por ello, conviene conocer con antelación hacia dónde dirigirse.

Consulta en qué colegio y en qué mesa votas el 29N

Aunque en muchos colegios hay un listado disponible para los electores en los que figura un rango de iniciales de apellido y direcciones que indican en qué mesa votar, existe la posibilidad de informarse previamente de cuál es la mesa exacta en la que un interesado vota el 29N.

Se trata de la sede electrónica del INE, a través de este enlace, donde el interesado puede acceder con el sistema Cl@ve Móvil, DNI o certificando electrónicos, Cl@ve Permanente o el sistema de identificación para ciudadanos de la UE.

Una vez dentro, aparecen todos los datos personales, la provincia y municipio de inscripción, así como el domicilio, el local electoral y la mesa donde el interesado votará en la jornada electoral. Además, las propias páginas web de la mayoría de Ayuntamientos españoles tienen habilitado un enlace al que acceder para comprobar el lugar de voto.