Este domingo 29 de noviembre, millones de españoles vuelven a votar en unas elecciones generales que decidirán quiénes ocupan el Gobierno de España durante la próxima legislatura, además de todos los nuevos miembros del Congreso y del Senado.

Como es habitual, todos los colegios electorales abren sus puertas a las 9:00 horas de la mañana de este domingo. Desde esa misma hora, ya se puede ejercer el derecho al voto hasta la tarde.

Así, los centros permanecerán abiertos durante 11 horas ininterrumpidas en las que los ciudadanos podrán depositar los sobres electorales en las urnas.

Cómo saber en qué colegio y en qué mesa voto

Previamente a la cita electoral, la Oficina del Censo Electoral envía a los ciudadanos una tarjeta censal en la que se indica cuál es la mesa y el colegio electoral que le corresponde a cada elector.

Como el censo vigente para estas elecciones es el cerrado a 1 de agosto de 2026, conviene estar atento por si ha habido cambio de domicilio anterior y la tarjeta puede llegar a la antigua vivienda.

También existe la posibilidad de revisar a través de este enlace de la sede electrónica del INE los datos de inscripción en el censo y el lugar que corresponde para votar. Se puede acceder mediante sistema Cl@ve, con DNI o certificado electrónicos o Clave Permanente.

Horarios de la mesa electoral

Los miembros que conforman las mesas electorales tienen un horario distinto. Tanto los presidentes como los vocales y los suplentes designados para las mismas tendrán que presentarse a las 8:00 horas de la jornada, es decir, una hora antes de la apertura de los colegios.

El tiempo de antelación antes de la apertura de los centros debe emplearse para que los integrantes de la mesa se aseguren de contar con todo el material necesario para votar y que finalmente el presidente pueda firmar el acta de constitución que dé inicio a los comicios.