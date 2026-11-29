Millones de españoles se preparan para votar en la jornada del 29N, que decide el futuro del Gobierno de España para la próxima legislatura. A partir de las 9:00h, los colegios electorales abren sus puertas para aquellos electores que deseen personarse para depositar su voto en la urna.

Así, como en cada cita electoral, surgen muchas dudas a la hora de votar. Por ejemplo, la documentación necesaria: es obligatorio identificarse con el DNI, Pasaporte, el carné de conducir (con fotografía) o la tarjeta de residencia, en caso de ser extranjero. Los documentos pueden estar caducados, aunque deben ser los originales y no una fotocopia.

¿Puedo entrar a votar con mi perro? ¿Y el móvil?

La ley establece que está prohibido entrar con tu mascota en el centro de votación, por lo que se tendría que quedar fuera o bajo el cuidado de alguien en caso de que el elector acuda al colegio con ella. Los únicos animales permitidos son aquellos que sirven de apoyo o ayuda para personas con discapacidad, como los perros guía.

En cuanto al móvil, ningún dispositivo electrónico está prohibido a la hora de acceder al centro de votación. La Junta Electoral incluso ha propuesto la posibilidad de votar con el DNI digital en el móvil, aunque Interior debe comprobar si es capaz de adaptar la disponibilidad de los códigos QR y tomar una decisión final.

¿Es mejor llevar la papeleta preparada este 29N?

Por lo general, la recomendación suele ser llevar la papeleta preparada desde casa para llegar al colegio electoral y depositar los sobres en su urna correspondiente. No obstante, hay espacios habilitados para depositar la papeleta en el sobre con total independencia y privacidad, mientras que la mesa también es la encargada de velar por que existan suficientes papeletas de cada formación.