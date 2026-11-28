Millones de españoles podrán votar este domingo 29 de noviembre, día fijado en el calendario para las elecciones generales que deciden el futuro del Gobierno de España. Desde el anuncio del adelantamiento de la convocatoria por parte de Pedro Sánchez, ha pasado más de un mes de intensa precampaña y campaña, con los partidos fijando sus ideas y propuestas.

Terminado todo tipo de plazos del voto por correo y del voto desde el extranjero, queda que los españoles inscritos en el censo y que cumplan los requisitos puedan ejercer su derecho al voto en la misma jornada electoral.

Cómo votar el 29N: documentos que hay que llevar al colegio electoral

Cada ciudadano se debe identificar ante la mesa electoral con uno de los siguientes documentos acreditativos:

DNI: debe ser el original y una fotocopia no será admitida. Puede estar en vigor o caducado, mientras sea el original.

Pasaporte.

Carné de conducir (con fotografía).

Tarjeta de residencia, en caso de ser ciudadano de la UE.

Tarjeta de identidad de extranjero.

A qué hora se puede votar: cuándo abren y cierran los colegios

Los colegios electorales abren sus puertas para votar a las 9:00 horas. Una hora antes, se deben presentar los integrantes y suplentes de la mesa electoral. Por otro lado, los centros permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas, cuando cerrarán y ya no se permitirá pasar a ningún ciudadano más.

Será a partir de esa hora cuando comience el recuento para que posteriormente se vaya conociendo el escrutinio poco a poco.

Papeletas para Congreso y para el Senado

A la hora de votar, hay que tener en cuenta que en las generales se votan listas de diputados para el Congreso y de senadores para el Senado. Los sobres de las elecciones al Congreso serán de color blanco, mientras que los del Senado tienen un tono sepia.

Cuándo un voto es nulo y cuándo es válido

Los votos nulos son aquellos que se emiten en sobres o papeletas diferentes del modelo oficial, las papeletas sin sobre o los que se emiten en sobres alterados. También las papeletas en las que se modifiquen, añadan o tachen el nombre de los candidatos o candidatas, alterando su orden de colocación, así como aquellas en las que se introduzca una leyenda o expresión cualquiera, o una que produzca cualquier alteración de carácter voluntario o intencionado.

Además, serán nulos aquellos sobres que contengan más de una papeleta de distintas candidaturas (serán votos válidos si contienen varias papeletas de una misma candidatura).

En el caso del Senado, las papeletas nulas serán las que lleven marcados más de tres candidatos o candidatas, más de dos en el caso de Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla, o más de uno en el caso de Menorca, Ibiza-Formentera, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

El voto en blanco

El voto en blanco es aquel cuyo sobre no contiene papeleta y aquellas papeletas en las que se no haya marcado ningún candidato en el caso del Senado.

Qué pasa si trabajo el 29N

Todas las personas trabajadoras que tengan jornada laboral este 29 de noviembre tienen derecho por ley a ausentarse hasta cuatro horas retribuidas de su puesto para ejercer su derecho al voto.

¿Puedo ir a votar con mi perro?

La ley establece que está prohibido entrar con tu mascota en el centro de votación, por lo que se tendría que quedar fuera o bajo el cuidado de alguien en caso de que el elector acuda al colegio con ella.

Los únicos animales permitidos son aquellos que sirven de apoyo o ayuda para personas con discapacidad, como los perros guía.

Los programas de los principales partidos: propuestas de PP, PSOE, Vox, Frente Amplio...

Programa electoral del PSOE

Programa electoral del PP

Programa electoral de Vox

Programa electoral de Frente Amplio