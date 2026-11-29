Este domingo 29 de noviembre, millones de españoles podrán votar en un día en el que se celebran las elecciones generales que deciden el futuro del Gobierno de España para la próxima legislatura.

Una vez que ha finalizado el plazo del voto por correo, los españoles inscritos en el censo y que cumplan los requisitos puedan ejercer su derecho al voto en la misma jornada electoral. No obstante, surgen determinadas dudas a la hora de acudir al colegio electoral.

¿Puedo votar con mi DNI caducado?

Sí, siempre que sea el original y no ninguna fotocopia. También se puede llevar a la mesa electoral el Pasaporte, el carné de conducir (con fotografía) o la tarjeta de residencia en caso de ser ciudadano de la UE.

A qué hora se puede votar: horarios de los colegios

Los colegios electorales abren sus puertas para votar a las 9:00 horas. Una hora antes, se deben presentar los integrantes y suplentes de la mesa electoral. Por otro lado, los centros permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas, cuando cerrarán y ya no se permitirá pasar a ningún ciudadano más.

Será a partir de esa hora cuando comience el recuento para que posteriormente se vaya conociendo el escrutinio poco a poco.

Qué pasa si estoy en la cola antes del cierre del colegio: ¿puedo votar?

Los colegios electorales no pueden cerrar sus puertas si todavía quedan ciudadanos esperando para ejercer su derecho al voto, si es que el elector ha llegado previamente a la hora de cierre del centro y se encuentra haciendo cola para depositar dicho voto. Todos los que lleguen a partir de las 20:00h, ya no podrán votar.

¿Puedo ir a votar con mi perro?

La ley establece que está prohibido entrar con tu mascota en el centro de votación, por lo que se tendría que quedar fuera o bajo el cuidado de alguien en caso de que el elector acuda al colegio con ella.

Los únicos animales permitidos son aquellos que sirven de apoyo o ayuda para personas con discapacidad, como los perros guía.

Qué pasa si trabajo el 29N: ¿tengo derecho a ir a votar?

Todas las personas trabajadoras que tengan jornada laboral este 29 de noviembre tienen derecho por ley a ausentarse hasta cuatro horas retribuidas de su puesto para ejercer su derecho al voto.

En qué colegio y en qué mesa tengo que votar el 29N

Previamente a la cita electoral, la Oficina del Censo Electoral envía a los ciudadanos una tarjeta censal en la que se indica cuál es la mesa y el colegio electoral que le corresponde a cada elector.

Como el censo vigente para estas elecciones es el cerrado 1 de agosto de 2026, conviene estar atento por si ha habido cambio de domicilio anterior y la tarjeta puede llegar a la antigua vivienda.

También existe la posibilidad de revisar a través de este enlace de la sede electrónica del INE los datos de inscripción en el censo y el lugar que corresponde para votar. Se puede acceder mediante sistema Cl@ve, con DNI o certificado electrónicos o Clave Permanente.

Cuidado con los votos nulos: cuándo se considera no válido un voto

Los votos nulos son aquellos que se emiten en sobres o papeletas diferentes del modelo oficial, las papeletas sin sobre o los que se emiten en sobres alterados. También las papeletas en las que se modifiquen, añadan o tachen el nombre de los candidatos o candidatas, alterando su orden de colocación, así como aquellas en las que se introduzca una leyenda o expresión cualquiera, o una que produzca cualquier alteración de carácter voluntario o intencionado.

Además, serán nulos aquellos sobres que contengan más de una papeleta de distintas candidaturas (serán votos válidos si contienen varias papeletas de una misma candidatura).

En el caso del Senado, las papeletas nulas serán las que lleven marcados más de tres candidatos o candidatas, más de dos en el caso de Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla, o más de uno en el caso de Menorca, Ibiza-Formentera, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.