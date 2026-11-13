Begoña Gómez interviene por primera vez en un mitin del PSOE: "El tiempo de las 'señoras de' ha terminado"

Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se subió al escenario del mitin del PSOE este jueves para agradecer a la militancia su apoyo durante todo este tiempo y reivindicó un nuevo lema del partido, "la fuerza de las mujeres". "El tiempo de las 'señoras de' ha terminado", clamó.

Así lo afirmó Gómez, quien se dirigió a los 4.000 asistentes, según confirmaron fuentes de la organización, para agradecer todo el cariño recibido en este tiempo, después de que el juez Juan Carlos Peinado decidiese imputarla por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

Begoña Gómez fue la sorpresa del arranque de la campaña electoral del PSOE en Sevilla. La esposa del presidente del Gobierno fue anunciada por el conductor del acto como una candidata más de los que suelen hacer el 'paseíllo' con Sánchez entre la multitud hasta llegar al escenario. Así, la gente se agolpó para recibirla y ofrecerle besos y palabras de cariño.

En primer lugar, afirmó que se dirigía a la gente "como una militante de base del PSOE" para señalar que "estar aquí ante la familia socialista es una gran responsabilidad y un gran honor porque me habéis enseñado mucho en este tiempo". "Os tengo que decir que nadie camina si no hay una persona dispuesta a darte un abrazo y la mano", aseguró para agradecer a la militancia que le ha dado la mano en este tiempo y también "el aliento para continuar". "Quiero deciros gracias de corazón", agregó.

Gómez aseguró que se siente "muy afortunada", en primer lugar, por el apoyo y el cariño de las personas que más quiere, que son su familia, sus dos hijas y Pedro. Así lo manifestó para terminar agradeciendo a todas las personas desconocidas que también le han dado cariño en este tiempo.

Por último, Gómez también agradeció las cartas que muchas mujeres le han enviado y les respondió que lleva la rosa del PSOE en el corazón y también "tatuada". "Me decían, sigue adelante, no estás sola", señaló para responderles que "esta es la fuerza de la empatía y de la esperanza".

"La España de las mujeres"

Con este mensaje continuó Gómez para reivindicar a todas las mujeres. "Sois la fuerza de la dignidad colectiva que nos une. Os hablo como mujer, como mujer profesional, como madre, como amiga, porque hace no demasiado hemos sido 'señoras de' y yo creo que ese tiempo ha terminado, porque nosotras somos las autoras de nuestra propia vida", clamó con fuerza y con un inmenso aplauso correspondido del público.

Gómez reivindicó "la fuerza de la empatía" y continuó señalando que, "como muchas de vosotras, lo que he hecho toda mi vida es intentar luchar y definir ese camino, defender mi trabajo y proteger a esta familia". Así, reconoció que "estamos un poco cansados de esta gente que está todo el día mal hablando, que todo el día están juzgándonos, como personas que intentan decirnos cómo tenemos que ser y cómo tenemos que actuar" para decir de manera contundente que "no lo vamos a permitir". "Que nadie decida por nosotras, que ya nosotras definimos nuestro camino, le pese al que le pese y digan lo que digan", clamó.

Una España que nos hemos currado. Esta España no nos ha venido caída del cielo

"Esta es la España de las mujeres", continuó Gómez. "Una España que nos hemos currado. Esta España no nos ha venido caída del cielo. Ha sido el esfuerzo de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestras hermanas y la estamos construyendo con nuestras hijas", aseguró.

"Lo que queremos es seguir eligiendo nuestro camino, nuestro tiempo, nuestros sueños y sobre nuestro cuerpo sin ser continuamente cuestionadas", afirmó Gómez. Por último, concluyó su discurso asegurando que por todo ello hay que "seguir avanzando" y "este partido está detrás de cada avance". "Este es un partido que es el faro, el faro de la esperanza de la causa feminista en el mundo entero. Por lo tanto, con la fuerza de la mujer, salgamos a votar y salgamos a ganar", zanjó.