La UCO desvela una reunión privada entre Sánchez y su exchófer en 2023 para hablar de Ábalos: "Con el presidente de lujo"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha publicado un informe donde desvela que Cristian Corvillo, el exchófer de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017, tuvo una "interlocución directa" con el presidente del Gobierno.

Así lo reflejan los mensajes intervenidos a Corvillo, donde este afirma en una comunicación con Víctor de Aldama que se habría reunido "35 minutos a solas" con Sánchez. Una información que dista de lo expresado por el socialista en la última semana, donde aseguró "no tener nada que ver con él". La Guardia Civil ha confirmado el encuentro en abril de 2023 en Córdoba mostrando todos los mensajes que relacionan al empresario con el líder del Ejecutivo.

"Conversación lógicamente para hablar del jefe en fin todo perfecto", reza el primero de los mensajes. "No entiendo", le contestó el empresario, a lo que Corvillo le explicó: "Ayer te dije que hoy veía a Pedro en Córdoba hemos estado unos 35 minutos a solas. Te lo conté ayer".

Tras ello, Corvillo continuó escribiendo: "Que me había llamado Óscar López para ver si podía estar con el un rato"; indicó, en referencia al actual ministro, que entonces ejercía como jefe de gabiente de Sánchez.

La UCO constata su relación con Sánchez

Lejos de quedar ahí, los mensajes entre el comisionista y el por entonces chófer continúan en los días posteriores. Tras celebrarse el encuentro, Corvillo informó a Aldama de que la conversación había resultado satisfactoria. "Con el presidente de lujo lujo", le comunicó el 20 de abril.

En otro mensaje, añadió: "Conversación lógicamente para hablar del jefe en fin todo perfecto". Los agentes explican que la expresión "el jefe" era utilizada para referirse a José Luis Ábalos, quien había abandonado el Ministerio de Transportes en julio de 2021.

De esta forma, la UCO subraya que esta secuencia de comunicaciones permite constatar que el encuentro "habría tenido lugar con Pedro Sánchez, sin la presencia de terceras personas".

Además, según los investigadores, la conversación se habría centrado en cuestiones personales y asuntos relacionados con Ábalos. El informe no precisa cuáles fueron las cuestiones relativas al exministro que se trataron durante la reunión ni recoge una conversación directa entre Sánchez y Corvillo.

El grado de cercanía con el presidente

La documentación analizada por la Guardia Civil muestra la relación política que los investigadores sitúan en un ámbito de interlocución directa con el presidente. El informe examina ese contacto dentro de un capítulo dedicado a reconstruir los vínculos de Corvillo con Koldo García, Ábalos y la dirección socialista.

No obstante, estos mensajes chocan con la versión del Gobierno. Los esfuerzos desde el ala socialista se han centrado en rechazar cualquier tipo de contacto con el empresario, así como desmentir que hubiera trabajado como conductor de Sánchez.

La detención de Corvillo pone en jaque al Gobierno

La operación llevada a cabo por la UCO la semana pasada se saldo con la detención, entre otras personas, de Cristian Corvillo, al que se le acusa de aprovechar sus relaciones con Koldo García, entonces asesor del ministro de Transportes, para intentar influir en adjudicaciones convocadas por organismos dependientes del departamento.

La operación, ordenada por el juez instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, se realizó el 5 de noviembre dentro de las pesquisas de las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias.