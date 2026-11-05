Sánchez se desvincula del 'Caso Koldo' y asegura que los detenidos no tienen "nada que ver" con él

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desvinculado por completo de las recientes detenciones practicadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el 'caso Koldo', asegurando que ninguna de las personas involucradas tiene "nada que ver" con él.

Así lo ha expresado el líder del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior a la XXX Cumbre Iberoamericana, donde ha sido preguntado por el nuevo operativo de la Guardia Civil donde ha sido detenido el empresario que condujo su vehículo durante las primarias de 2017.

Sánchez ha subrayado que aún no ha podido conocer los detalles de la investigación, pero ha apuntado que "parece" que no es "nada nuevo" sino un caso "que ya lleva siendo investigado por parte de la Justicia unos cuantos años".

Sánchez niega una relación con Corvillo

Durante las preguntas de los periodistas, el presidente se ha referido a Cristian Corvillo, uno de los detenidos por la UCO y que ha sido señalado como su antiguo chófer durante su etapa como secretario general del PSOE. "Ninguna de estas personas tiene nada que ver conmigo", ha asegurado.

Asimismo, ha expresado que el Gobierno seguirá colaborando en la investigación. "Lo hemos manifestado desde el principio, total colaboración con la Justicia", ha señalado.

Los elogios a Óscar Puente tras su dimisión

En referencia a la reciente dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, Pedro Sánchez ha querido dedicarle unas palabras de aprecio. En este sentido, le ha agradecido "haber dado la cara" y haber actuado con "total transparencia" desde que se produjo el accidente ferroviario de Urda.

Se trata de las primeras declaraciones del líder socialista después de que el pasado martes el ministro anunciara en la Diputación Permanente su dimisión y renuncia a las listas de las elecciones del próximo 29N.

Así las cosas, ha defendido que Puente estuvo "desde el primer minuto" con las víctimas del trágico siniestro, así como ha elogiado su decisión de abrir inmediatamente una investigación sobre las causas del siniestro.

Críticas a Milei tras su "frío saludo"

Otra de las imágenes de la Cumbre Iberoamericana en Madrid ha sido el frío saludo entre el presidente del Gobierno y el presidente de Argentina, Javier Milei. El saludo, que ha durado pocos segundos, se ha hecho viral después de las palabras del argentino en su ultima visita a Madrid, donde cargó contra Sánchez y su Gobierno.

Por ello, el presidente ha agradecido el viaje de Milei para participar en la cumbre pero ha querido dejar claro, después de que este haya comparado el socialismo con el fascismo, que "el insulto" no forma parte de su manera de entender la política.

"Los presidentes estamos para unir, particularmente cuando estamos en cumbres multilaterales, no para confrontar entre Estados, entre gobiernos, sino para unir", ha remarcado el presidente del Gobierno. Además, ha subrayado que cree que el respeto "aún teniendo ideas diferentes", es "primordial".