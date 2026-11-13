Latorre, sobre las investigaciones sobre el PSOE en campaña: "Por muy sensacional que sea el espectáculo en los mítines, va a ser difícil desplazarlas"

La campaña ha empezado con la pegada de carteles… de Se busca. Porque a pesar de que el PSOE le quiso poner un tono surrealista al arranque de la campaña

Aunque quiso convertir en la protagonista de los primeros actos a Begoña Gómez, que es la mujer del marido de Begoña Gómez. El PSOE que ya confirma que no contará ni con Zapatero ni con Puente. Anoche en Sevilla sí recurrieron a ella.

El ritmo del comienzo de la campaña lo han marcado las investigaciones y los protagonistas han sido personajes como Cristian Corvillo y el marido de Begoña Gómez, que se llama Pedro Sánchez.

Hay tres noticias hoy que comprometen el inicio de la campaña del PSOE y cuyo interés va a ser difícil que desplace por muy sensacional que sea el espectáculo que ofrezca en los mítines.

La primera noticia es la prueba de la relación directa de Pedro Sánchez con Cristian Corvillo, militante del PSOE, ex conductor suyo de campaña en las primarias del PSOE de 2017 y hoy imputado en la trama Koldo.

La segunda tiene que ver con la financiación del PSOE, porque el juez ha dado 10 días al Tribunal de Cuentas para emitir un nuevo informe sobre las donaciones del PSOE que aclare los descuadres bancarios.

La tercera es la entrada es la apertura de una investigación de la Fiscalía Europea al ministerio de Igualdad por las pulseras antimaltrato defectuosas, cuyo mal funcionamiento provocó sobreseimientos y favoreció la impunidad de maltratadores. La Fiscalía Europea quiere saber cómo se emplearon los fondos europeos para esto.

Y la cuarta es es la primera imputación por la gestión de la crisis de Ceuta y es el exdelegado del gobierno en la ciudad autónoma.

Es difícil elegir. Elijamos lo más complicado y lo que compromete directamente al presidente del Gobierno.

Les cuento lo de Corvillo. Este Cristian Corvillo fue chófer de Pedro Sánchez en las primarias de 2017 y como suele ocurrir con cualquiera que se subiera con él al Peugeot en aquella época ha terminado siendo investigado por pertenecer a una presunta trama de corrupción. De chófer se convirtió en empresario… llamémosle empresario… y ahora está siendo investigado por, presuntamente, ser parte de una red de blanqueo de mordidas cobradas a constructoras. Ante todo fue una persona de confianza de José Luis Ábalos.

Cuando fue detenido, hace apenas unos días, le preguntaron por él a Pedro Sánchez

La UCO cree que Sánchez mintió cuando dijo que no tenía nada que ver con él. Porque a iniciativa de Pedro Sánchez ambos se reunieron a solas, en Córdoba, en abril de 2023.

Fue Óscar López, nada menos, entonces director de Gabinete de Presidencia y hoy ministro, quien llamó a Corvillo para que se reuniera durante 35 minutos a solas con el presidente del Gobierno. ¿A qué se debe tanta deferencia?

La UCO ha tenido conocimiento de esa reunión después de haber accedido a los mensajes de Corvillo, que un día después del encuentro, muy extrañado, le contaba lo sucedido a su amigo Víctor de Aldama.

Esta es la conversación. Recuerden (dramatis personae) hablan Corvillo y Aldama:

–Corvillo: Con el presidente de lujo, lujo. Conversación lógicamente para hablar del jefe, todo perfecto (en referencia a Ábalos).

–Aldama: ¿Y esto qué es?

–Corvillo: Pedro Sánchez.

–Aldama: No entiendo.

–C: Ayer te dije que hoy veía a Pedro Sánchez en Córdoba. Hemos estado unos 35 minutos a solas. Te lo conté ayer.

–A: Sí, es verdad.

–C: Que me había llamado Óscar López para ver si podía estar con él un rato.

–A: ¿Y bien entonces?

–C: Demasiado bien para mi gusto. Hablándome de mi mujer (Cristian había conducido para Sánchez seis años antes, en las primarias de 2017, y algunas fuentes aseguran que incluso durmió y almorzó en su casa, en Córdoba)

–A: Joder.

–C: De la tarta que le hizo en su cumple. En fin. Yo qué sé. Todo es raro. Que si con el tema del jefe se precipitó. Me ha dado a entender que lo engañaron.

A ver, lo de la tarta es lo más desconcertante: Al parecer la relacion que se forjo en aquella campaña de las primarias fue muy estrecho, tanto que Sánchez habría sido recibido en la casa de Corvillo en varias ocasiones. Pero lo importante es lo otro. Lo del jefe. Porque tres meses después de esa reunión se celebraron unas elecciones generales y para aquellos comicios Sánchez rehabilita en toda regla a Ábalos y le coloca de número dos en la lista por Valencia nada menos, una de las más codiciadas del país.

Esta campaña para estas elecciones del 29N, ya ha arrancado y será una campaña distinta. Porque el mundo cambia muy rápido. Fíjense que la primera cita de relumbrón mediático será en casa de Jordi Wild, que es un youtuber y un podcaster de gran éxito y que ofrece una imagen muy alejada de la convencional de una entrevista política. Hoy emitirá las entrevistas que ha grabado con Feijóo, con Sánchez, con Ada Colau y ¿con Abascal?

Con Abascal no, porque le ha cancelado a última hora. Le debió de entrar un apretón y habrá querido amarras después del éxito en campaña. De todas maneras estos gestos de cobardía sobrevenida no sientan bien a los candidatos. La demoscopia jugará también su papel.

Prepárense para una avalancha de encuestas y de trackings de aquí hasta el lunes 23 de noviembre, que es último día en el que la Ley del Régimen Electoral permite publicarlas. Otro anacronismo porque esas encuestas no dejan de hacerse.

Es habitual que justo antes del inicio de la campaña el CIS publique su sondeo preelectoral. Y es ya una tradición que desde que José Félix Tezanos está al frente de este organismo público sus barómetros y sondeos dibujen un panorama que no suele corresponderse con lo que acaban reflejando las urnas.

El CIS que se publicó ayer otorga una victoria clara del PSOE, 8 puntos por encima de un Partido Popular que no tendría opciones de gobernar porque no sumaría mayoría absoluta con VOX. De modo que Sánchez, a pesar de estar llamando a la "remontada épica", hoy según el CIS, tendría garantizada su continuidad en Moncloa de la mano de sus socios. Incluso podría prescindir de Junts.

El trabajo de campo de este macrosondeo, que incluye 45 mil entrevistas, se cerró dos días después del accidente de Urda que dejó 69 muertos. Tezanos defiende -lo hacía ayer en la televisión pública- el trabajo riguroso que hay detrás.