Además de los diputados, el 29N se vota a los senadores, en una papeleta aparte, de color sepia. El Senado tiene otro sistema: se vota a personas, no a listas, y cada provincia elige casi siempre el mismo número, tenga los habitantes que tenga.
Cuántos senadores elige cada territorio
- Provincias de la península: 4 senadores cada una, sean grandes o pequeñas.
- Baleares: Mallorca elige 3; Menorca, Ibiza y Formentera, 1 cada una. Formentera estrena senador propio: hasta 2023 compartía uno con Ibiza. Es la novedad de estas elecciones, tras la reforma del artículo 69.3 de la Constitución publicada en el BOE el 20 de mayo de 2026.
- Canarias: Gran Canaria y Tenerife eligen 3; Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, 1 cada una.
- Ceuta y Melilla: 2 cada una.
Son 209 en total. A ellos se suman los senadores que designan los parlamentos autonómicos, que no se votan el 29N.
Cómo se vota y cómo se reparten
La papeleta del Senado lleva los nombres de todos los candidatos y el elector marca con una cruz a los que quiere. En las provincias que eligen cuatro se pueden marcar hasta tres; donde se eligen tres, hasta dos; y donde se eligen uno o dos, uno. Salen elegidos los candidatos con más votos, uno a uno.
Como casi todo el mundo vota a los tres candidatos de su partido, el más votado suele llevarse tres senadores y el segundo, uno. En 2023 pasó en 43 de las 47 provincias que eligen cuatro. En Huelva, Badajoz, Cáceres y Valencia quedaron dos y dos: pasa cuando los dos primeros partidos están muy igualados y el tercer candidato del primero queda por debajo del primero del segundo.
Senadores elegidos en 2023, por partido
El PP se llevó 120 de los 208 senadores elegidos y el PSOE, sumando el PSC y el resto de sus federaciones, 72. EH Bildu y el PNV sacaron 4 cada uno; ERC, 3; Junts y UPN, 1. Los otros tres fueron para la Agrupación Socialista Gomera, la Agrupación Herreña Independiente y la coalición PSOE-Sumar de Ibiza y Formentera.
|Partido
|Senadores elegidos en 2023
|PP
|120
|PSOE
|72
|EH Bildu
|4
|PNV
|4
|Otros
|3
|ERC
|3
|Junts
|1
|UPN
|1
Senadores de cada provincia
|Provincia
|Senadores elegidos en 2023
|Senadores 29N
|A Coruña
|PP 3, PSOE 1
|4
|Albacete
|PP 3, PSOE 1
|4
|Alicante
|PP 3, PSOE 1
|4
|Almería
|PP 3, PSOE 1
|4
|Asturias
|PP 3, PSOE 1
|4
|Badajoz
|PP 2, PSOE 2
|4
|Barcelona
|PSOE 3, ERC 1
|4
|Bizkaia
|PSOE 1, PNV 3
|4
|Burgos
|PP 3, PSOE 1
|4
|Cantabria
|PP 3, PSOE 1
|4
|Castellón
|PP 3, PSOE 1
|4
|Ceuta
|PP 2
|2
|Ciudad Real
|PP 3, PSOE 1
|4
|Cuenca
|PP 3, PSOE 1
|4
|Cáceres
|PP 2, PSOE 2
|4
|Cádiz
|PP 3, PSOE 1
|4
|Córdoba
|PP 3, PSOE 1
|4
|Gipuzkoa
|EH Bildu 3, PNV 1
|4
|Girona
|PSOE 3, Junts 1
|4
|Granada
|PP 3, PSOE 1
|4
|Guadalajara
|PP 3, PSOE 1
|4
|Huelva
|PP 2, PSOE 2
|4
|Huesca
|PP 3, PSOE 1
|4
|Illes Balears
|PP 3, PSOE 1, Otros 1
|6
|Jaén
|PP 3, PSOE 1
|4
|La Rioja
|PP 3, PSOE 1
|4
|Las Palmas
|PP 1, PSOE 4
|5
|León
|PP 3, PSOE 1
|4
|Lleida
|PSOE 3, ERC 1
|4
|Lugo
|PP 3, PSOE 1
|4
|Madrid
|PP 3, PSOE 1
|4
|Melilla
|PP 2
|2
|Murcia
|PP 3, PSOE 1
|4
|Málaga
|PP 3, PSOE 1
|4
|Navarra
|PSOE 3, UPN 1
|4
|Ourense
|PP 3, PSOE 1
|4
|Palencia
|PP 3, PSOE 1
|4
|Pontevedra
|PP 3, PSOE 1
|4
|Salamanca
|PP 3, PSOE 1
|4
|Santa Cruz de Tenerife
|PP 1, PSOE 3, Otros 2
|6
|Segovia
|PP 3, PSOE 1
|4
|Sevilla
|PP 1, PSOE 3
|4
|Soria
|PP 3, PSOE 1
|4
|Tarragona
|PSOE 3, ERC 1
|4
|Teruel
|PP 3, PSOE 1
|4
|Toledo
|PP 3, PSOE 1
|4
|Valencia
|PP 2, PSOE 2
|4
|Valladolid
|PP 3, PSOE 1
|4
|Zamora
|PP 3, PSOE 1
|4
|Zaragoza
|PP 3, PSOE 1
|4
|Álava
|PSOE 3, EH Bildu 1
|4
|Ávila
|PP 3, PSOE 1
|4
El PP se llevó 120 de los 208 senadores elegidos en 2023
Senadores elegidos en cada provincia en 2023, por partido. Donde se eligen cuatro, el más votado se llevó tres y el segundo uno en 43 provincias; en Huelva, Badajoz, Cáceres y Valencia quedaron dos y dos. El 29N se eligen 209: Formentera estrena senador propio.
En gris, Agrupación Herreña Independiente, Agrupación Socialista Gomera, PSOE-Sumar (Ibiza-Formentera).
Ver los senadores de cada provincia
Senadores elegidos en 2023 y senadores que se eligen el 29N.
|Provincia
|2023
|29N
|A Coruña
|PP 3, PSOE 1
|4
|Albacete
|PP 3, PSOE 1
|4
|Alicante
|PP 3, PSOE 1
|4
|Almería
|PP 3, PSOE 1
|4
|Asturias
|PP 3, PSOE 1
|4
|Badajoz
|PP 2, PSOE 2
|4
|Barcelona
|PSOE 3, ERC 1
|4
|Bizkaia
|PSOE 1, PNV 3
|4
|Burgos
|PP 3, PSOE 1
|4
|Cantabria
|PP 3, PSOE 1
|4
|Castellón
|PP 3, PSOE 1
|4
|Ceuta
|PP 2
|2
|Ciudad Real
|PP 3, PSOE 1
|4
|Cuenca
|PP 3, PSOE 1
|4
|Cáceres
|PP 2, PSOE 2
|4
|Cádiz
|PP 3, PSOE 1
|4
|Córdoba
|PP 3, PSOE 1
|4
|Gipuzkoa
|EH Bildu 3, PNV 1
|4
|Girona
|PSOE 3, Junts 1
|4
|Granada
|PP 3, PSOE 1
|4
|Guadalajara
|PP 3, PSOE 1
|4
|Huelva
|PP 2, PSOE 2
|4
|Huesca
|PP 3, PSOE 1
|4
|Illes Balears
|PP 3, PSOE 1, Otros 1
|6
|Jaén
|PP 3, PSOE 1
|4
|La Rioja
|PP 3, PSOE 1
|4
|Las Palmas
|PP 1, PSOE 4
|5
|León
|PP 3, PSOE 1
|4
|Lleida
|PSOE 3, ERC 1
|4
|Lugo
|PP 3, PSOE 1
|4
|Madrid
|PP 3, PSOE 1
|4
|Melilla
|PP 2
|2
|Murcia
|PP 3, PSOE 1
|4
|Málaga
|PP 3, PSOE 1
|4
|Navarra
|PSOE 3, UPN 1
|4
|Ourense
|PP 3, PSOE 1
|4
|Palencia
|PP 3, PSOE 1
|4
|Pontevedra
|PP 3, PSOE 1
|4
|Salamanca
|PP 3, PSOE 1
|4
|Santa Cruz de Tenerife
|PP 1, PSOE 3, Otros 2
|6
|Segovia
|PP 3, PSOE 1
|4
|Sevilla
|PP 1, PSOE 3
|4
|Soria
|PP 3, PSOE 1
|4
|Tarragona
|PSOE 3, ERC 1
|4
|Teruel
|PP 3, PSOE 1
|4
|Toledo
|PP 3, PSOE 1
|4
|Valencia
|PP 2, PSOE 2
|4
|Valladolid
|PP 3, PSOE 1
|4
|Zamora
|PP 3, PSOE 1
|4
|Zaragoza
|PP 3, PSOE 1
|4
|Álava
|PSOE 3, EH Bildu 1
|4
|Ávila
|PP 3, PSOE 1
|4
FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR Y BOE · ELABORACIÓN: ONDA CERO