El Senado es la cámara de representación territorial y forma parte de las Cortes Generales junto con el Congreso. Las dos hacen las leyes, aprueban los Presupuestos y controlan al Gobierno, pero no pesan lo mismo: en casi todo, el Congreso puede imponerse al Senado. Hay dos excepciones: la reforma de la Constitución y el artículo 155.

Las leyes: puede retrasarlas, no tumbarlas

Cuando el Congreso aprueba una ley, el Senado tiene dos meses para estudiarla, o veinte días naturales si es urgente. En ese plazo puede hacer dos cosas:

Introducir enmiendas . El texto vuelve al Congreso, que las acepta o las rechaza por mayoría simple.

. El texto vuelve al Congreso, que las acepta o las rechaza por mayoría simple. Vetar la ley entera, con la mayoría absoluta del Senado. El Congreso puede levantar el veto en el momento con su propia mayoría absoluta (176 diputados) o, si espera dos meses, con mayoría simple.

Lo mismo vale para los Presupuestos. El Senado también puede presentar sus propias proposiciones de ley (artículo 87), pero se tramitan en el Congreso (artículo 89). En la práctica, un Senado con mayoría contraria al Gobierno alarga los plazos y obliga a votar otra vez en el Congreso, pero no impide que una ley salga.

El PP se llevó 120 de los 208 senadores elegidos en 2023 Senadores elegidos en cada provincia en 2023, por partido. Donde se eligen cuatro, el más votado se llevó tres y el segundo uno en 43 provincias; en Huelva, Badajoz, Cáceres y Valencia quedaron dos y dos. El 29N se eligen 209: Formentera estrena senador propio. PP 120PSOE 72EH Bildu 4PNV 4ERC 3Junts 1UPN 1Otros 3 A Coruña: PP 3, PSOE 1 COR Lugo: PP 3, PSOE 1 LUG Asturias: PP 3, PSOE 1 AST Cantabria: PP 3, PSOE 1 CAN Bizkaia: PSOE 1, PNV 3 BIZ Gipuzkoa: EH Bildu 3, PNV 1 GIP Pontevedra: PP 3, PSOE 1 PON Ourense: PP 3, PSOE 1 OUR León: PP 3, PSOE 1 LEÓ Palencia: PP 3, PSOE 1 PAL Burgos: PP 3, PSOE 1 BUR Álava: PSOE 3, EH Bildu 1 ÁLA Navarra: PSOE 3, UPN 1 NAV Huesca: PP 3, PSOE 1 HSC Lleida: PSOE 3, ERC 1 LLE Girona: PSOE 3, Junts 1 GIR Zamora: PP 3, PSOE 1 ZAM Valladolid: PP 3, PSOE 1 VLL Segovia: PP 3, PSOE 1 SEG Soria: PP 3, PSOE 1 SOR La Rioja: PP 3, PSOE 1 RIO Zaragoza: PP 3, PSOE 1 ZAR Tarragona: PSOE 3, ERC 1 TAR Barcelona: PSOE 3, ERC 1 BAR Salamanca: PP 3, PSOE 1 SAL Ávila: PP 3, PSOE 1 ÁVI Madrid: PP 3, PSOE 1 MAD Guadalajara: PP 3, PSOE 1 GUA Cuenca: PP 3, PSOE 1 CUE Teruel: PP 3, PSOE 1 TER Castellón: PP 3, PSOE 1 CAS Illes Balears: PP 3, PSOE 1, Otros 1 BAL Cáceres: PP 2, PSOE 2 CÁC Toledo: PP 3, PSOE 1 TOL Ciudad Real: PP 3, PSOE 1 CRE Albacete: PP 3, PSOE 1 ALB Valencia: PP 2, PSOE 2 VAL Badajoz: PP 2, PSOE 2 BAD Córdoba: PP 3, PSOE 1 CÓR Jaén: PP 3, PSOE 1 JAÉ Murcia: PP 3, PSOE 1 MUR Alicante: PP 3, PSOE 1 ALI Huelva: PP 2, PSOE 2 HVA Sevilla: PP 1, PSOE 3 SEV Málaga: PP 3, PSOE 1 MÁL Granada: PP 3, PSOE 1 GRA Almería: PP 3, PSOE 1 ALM Cádiz: PP 3, PSOE 1 CÁD Santa Cruz de Tenerife: PP 1, PSOE 3, Otros 2 TFE Las Palmas: PP 1, PSOE 4 LPA Ceuta: PP 2 CEU Melilla: PP 2 MEL En gris, Agrupación Herreña Independiente, Agrupación Socialista Gomera, PSOE-Sumar (Ibiza-Formentera). Ver los senadores de cada provincia Senadores elegidos en 2023 y senadores que se eligen el 29N. Provincia 2023 29N A Coruña PP 3, PSOE 1 4 Albacete PP 3, PSOE 1 4 Alicante PP 3, PSOE 1 4 Almería PP 3, PSOE 1 4 Asturias PP 3, PSOE 1 4 Badajoz PP 2, PSOE 2 4 Barcelona PSOE 3, ERC 1 4 Bizkaia PSOE 1, PNV 3 4 Burgos PP 3, PSOE 1 4 Cantabria PP 3, PSOE 1 4 Castellón PP 3, PSOE 1 4 Ceuta PP 2 2 Ciudad Real PP 3, PSOE 1 4 Cuenca PP 3, PSOE 1 4 Cáceres PP 2, PSOE 2 4 Cádiz PP 3, PSOE 1 4 Córdoba PP 3, PSOE 1 4 Gipuzkoa EH Bildu 3, PNV 1 4 Girona PSOE 3, Junts 1 4 Granada PP 3, PSOE 1 4 Guadalajara PP 3, PSOE 1 4 Huelva PP 2, PSOE 2 4 Huesca PP 3, PSOE 1 4 Illes Balears PP 3, PSOE 1, Otros 1 6 Jaén PP 3, PSOE 1 4 La Rioja PP 3, PSOE 1 4 Las Palmas PP 1, PSOE 4 5 León PP 3, PSOE 1 4 Lleida PSOE 3, ERC 1 4 Lugo PP 3, PSOE 1 4 Madrid PP 3, PSOE 1 4 Melilla PP 2 2 Murcia PP 3, PSOE 1 4 Málaga PP 3, PSOE 1 4 Navarra PSOE 3, UPN 1 4 Ourense PP 3, PSOE 1 4 Palencia PP 3, PSOE 1 4 Pontevedra PP 3, PSOE 1 4 Salamanca PP 3, PSOE 1 4 Santa Cruz de Tenerife PP 1, PSOE 3, Otros 2 6 Segovia PP 3, PSOE 1 4 Sevilla PP 1, PSOE 3 4 Soria PP 3, PSOE 1 4 Tarragona PSOE 3, ERC 1 4 Teruel PP 3, PSOE 1 4 Toledo PP 3, PSOE 1 4 Valencia PP 2, PSOE 2 4 Valladolid PP 3, PSOE 1 4 Zamora PP 3, PSOE 1 4 Zaragoza PP 3, PSOE 1 4 Álava PSOE 3, EH Bildu 1 4 Ávila PP 3, PSOE 1 4 FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR Y BOE · ELABORACIÓN: ONDA CERO

La reforma de la Constitución: aquí sí puede frenar

Una reforma ordinaria necesita tres quintos de cada cámara. Si no se alcanzan en el Senado, todavía puede aprobarse con la mayoría absoluta del Senado y dos tercios del Congreso. Si la reforma ni siquiera logra la mayoría absoluta del Senado, no sale. Además, una décima parte de los senadores puede exigir que se someta a referéndum.

La reforma total o la de las partes más protegidas (el título preliminar, los derechos fundamentales y la Corona) exige dos tercios de cada cámara, disolver las Cortes, que las nuevas la ratifiquen otra vez por dos tercios y un referéndum (artículo 168). Basta con algo más de un tercio del Senado para pararla.

El artículo 155

Si una comunidad autónoma incumple la Constitución o las leyes, o atenta gravemente contra el interés general, el Gobierno puede tomar medidas para obligarla, pero necesita antes la aprobación por mayoría absoluta del Senado. El Congreso no interviene. El Pleno del Senado lo aprobó el 27 de octubre de 2017 para Cataluña.

Lo que el Senado no decide

La investidura del presidente del Gobierno y la moción de censura se votan solo en el Congreso. Por eso el resultado del 29N en el Senado no cambia quién gobierna, aunque sí cuánto le cuesta sacar adelante sus leyes y sus reformas.

Cómo quedó en 2023

El PP ganó 120 de los 208 senadores elegidos en las urnas. A ellos se suman los que designan los parlamentos autonómicos, que no se votan el 29N.