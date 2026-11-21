Este domingo 29 de noviembre, millones de españoles están llamados a designar los miembros de Congreso y Senado. Se trata de dos sistemas de elección que premian cosas distintas: mientras en el Congreso repartirse el voto cuesta poco, en el Senado puede costar todos los escaños.

Así, los diputados se reparten en cada provincia de forma proporcional a los votos de cada lista. Dos partidos que van por separado pueden sacar cada uno sus diputados, lo contrario que en el Senado, en el que se vota a las personas. Las candidaturas son en este caso individuales a efectos de votación y escrutinio, aunque los partidos las agrupen para la campaña, y salen elegidos los candidatos con más votos hasta cubrir los puestos. En las provincias que eligen cuatro, cada elector puede marcar hasta tres.

Por qué conviene a algunos partidos ir juntos

Según estas cuentas en el Senado, prácticamente todo el mundo marca a los tres candidatos de su partido, por lo que el más votado suele colocar a sus tres y el segundo más votado se lleva el cuarto puesto. En 2023, por ejemplo, ese reparto de 3 y 1 se dio en 43 de las 47 provincias que eligen cuatro senadores.

Si dos partidos con votantes similares van por separado, cada uno recibe solo una parte de ese voto y sus candidatos pueden quedar todos por detrás de los dos primeros. Si van juntos, suman y pueden aspirar al tercer o al cuarto puesto.

Las coaliciones de Senado para las elecciones del 29N

Siguiendo esta lógica, los partidos han actuado y se han unido en determinadas circunscripciones para lograr hacerse con el Senado. Así quedan las listas para el Senado de este 29N:

Senado de Progreso (PSOE, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid, Compromís, CHA y Batzarre), solo al Senado, en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, Murcia, La Rioja, Comunitat Valenciana, Ceuta y Melilla.

(PSOE, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid, Compromís, CHA y Batzarre), solo al Senado, en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, Murcia, La Rioja, Comunitat Valenciana, Ceuta y Melilla. Acuerdo PP-Vox : Pacto estratégico en el que el PP no se presenta en tres territorios (Gipuzkoa, Girona y Tarragona) y Vox en otras 6 provincias (Cádiz, Valencia, Castellón, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Baleares).

: Pacto estratégico en el que el PP no se presenta en tres territorios (Gipuzkoa, Girona y Tarragona) y Vox en otras 6 provincias (Cádiz, Valencia, Castellón, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Baleares). ERC-EH Bildu , solo al Senado, en Cataluña, País Vasco y Navarra.

, solo al Senado, en Cataluña, País Vasco y Navarra. Comuns-Front Ampli per la democràcia, solo al Senado, en Cataluña.