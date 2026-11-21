Este domingo 29 de noviembre, millones de españoles están llamados a designar los miembros de Congreso y Senado. Se trata de dos sistemas de elección que premian cosas distintas: mientras en el Congreso repartirse el voto cuesta poco, en el Senado puede costar todos los escaños.
Así, los diputados se reparten en cada provincia de forma proporcional a los votos de cada lista. Dos partidos que van por separado pueden sacar cada uno sus diputados, lo contrario que en el Senado, en el que se vota a las personas. Las candidaturas son en este caso individuales a efectos de votación y escrutinio, aunque los partidos las agrupen para la campaña, y salen elegidos los candidatos con más votos hasta cubrir los puestos. En las provincias que eligen cuatro, cada elector puede marcar hasta tres.
Por qué conviene a algunos partidos ir juntos
Según estas cuentas en el Senado, prácticamente todo el mundo marca a los tres candidatos de su partido, por lo que el más votado suele colocar a sus tres y el segundo más votado se lleva el cuarto puesto. En 2023, por ejemplo, ese reparto de 3 y 1 se dio en 43 de las 47 provincias que eligen cuatro senadores.
Si dos partidos con votantes similares van por separado, cada uno recibe solo una parte de ese voto y sus candidatos pueden quedar todos por detrás de los dos primeros. Si van juntos, suman y pueden aspirar al tercer o al cuarto puesto.
Las coaliciones de Senado para las elecciones del 29N
Siguiendo esta lógica, los partidos han actuado y se han unido en determinadas circunscripciones para lograr hacerse con el Senado. Así quedan las listas para el Senado de este 29N:
- Senado de Progreso (PSOE, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid, Compromís, CHA y Batzarre), solo al Senado, en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, Murcia, La Rioja, Comunitat Valenciana, Ceuta y Melilla.
- Acuerdo PP-Vox: Pacto estratégico en el que el PP no se presenta en tres territorios (Gipuzkoa, Girona y Tarragona) y Vox en otras 6 provincias (Cádiz, Valencia, Castellón, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Baleares).
- ERC-EH Bildu, solo al Senado, en Cataluña, País Vasco y Navarra.
- Comuns-Front Ampli per la democràcia, solo al Senado, en Cataluña.
El PP se llevó 120 de los 208 senadores elegidos en 2023
Senadores elegidos en cada provincia en 2023, por partido. Donde se eligen cuatro, el más votado se llevó tres y el segundo uno en 43 provincias; en Huelva, Badajoz, Cáceres y Valencia quedaron dos y dos. El 29N se eligen 209: Formentera estrena senador propio.
En gris, Agrupación Herreña Independiente, Agrupación Socialista Gomera, PSOE-Sumar (Ibiza-Formentera).
Ver los senadores de cada provincia
Senadores elegidos en 2023 y senadores que se eligen el 29N.
|Provincia
|2023
|29N
|A Coruña
|PP 3, PSOE 1
|4
|Albacete
|PP 3, PSOE 1
|4
|Alicante
|PP 3, PSOE 1
|4
|Almería
|PP 3, PSOE 1
|4
|Asturias
|PP 3, PSOE 1
|4
|Badajoz
|PP 2, PSOE 2
|4
|Barcelona
|PSOE 3, ERC 1
|4
|Bizkaia
|PSOE 1, PNV 3
|4
|Burgos
|PP 3, PSOE 1
|4
|Cantabria
|PP 3, PSOE 1
|4
|Castellón
|PP 3, PSOE 1
|4
|Ceuta
|PP 2
|2
|Ciudad Real
|PP 3, PSOE 1
|4
|Cuenca
|PP 3, PSOE 1
|4
|Cáceres
|PP 2, PSOE 2
|4
|Cádiz
|PP 3, PSOE 1
|4
|Córdoba
|PP 3, PSOE 1
|4
|Gipuzkoa
|EH Bildu 3, PNV 1
|4
|Girona
|PSOE 3, Junts 1
|4
|Granada
|PP 3, PSOE 1
|4
|Guadalajara
|PP 3, PSOE 1
|4
|Huelva
|PP 2, PSOE 2
|4
|Huesca
|PP 3, PSOE 1
|4
|Illes Balears
|PP 3, PSOE 1, Otros 1
|6
|Jaén
|PP 3, PSOE 1
|4
|La Rioja
|PP 3, PSOE 1
|4
|Las Palmas
|PP 1, PSOE 4
|5
|León
|PP 3, PSOE 1
|4
|Lleida
|PSOE 3, ERC 1
|4
|Lugo
|PP 3, PSOE 1
|4
|Madrid
|PP 3, PSOE 1
|4
|Melilla
|PP 2
|2
|Murcia
|PP 3, PSOE 1
|4
|Málaga
|PP 3, PSOE 1
|4
|Navarra
|PSOE 3, UPN 1
|4
|Ourense
|PP 3, PSOE 1
|4
|Palencia
|PP 3, PSOE 1
|4
|Pontevedra
|PP 3, PSOE 1
|4
|Salamanca
|PP 3, PSOE 1
|4
|Santa Cruz de Tenerife
|PP 1, PSOE 3, Otros 2
|6
|Segovia
|PP 3, PSOE 1
|4
|Sevilla
|PP 1, PSOE 3
|4
|Soria
|PP 3, PSOE 1
|4
|Tarragona
|PSOE 3, ERC 1
|4
|Teruel
|PP 3, PSOE 1
|4
|Toledo
|PP 3, PSOE 1
|4
|Valencia
|PP 2, PSOE 2
|4
|Valladolid
|PP 3, PSOE 1
|4
|Zamora
|PP 3, PSOE 1
|4
|Zaragoza
|PP 3, PSOE 1
|4
|Álava
|PSOE 3, EH Bildu 1
|4
|Ávila
|PP 3, PSOE 1
|4
FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR Y BOE · ELABORACIÓN: ONDA CERO