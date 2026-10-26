Cuántos votos cuesta conseguir un escaño en tu provincia en las elecciones del 29N

Millones de españoles están llamados a las urnas para celebrar las elecciones generales este domingo 29 de noviembre. A la espera de conocer el resultado definitivo, las encuestas hacen prever que los pactos se antojarán necesarios, como en los últimos comicios.

En este sentido, cada escaño juega un papel fundamental en la composición del nuevo arco parlamentario. El 'precio' en votos de un escaño influye en varios factores: la circunscripción electoral, el número de diputados que se eligen y el sistema electoral.

Los 350 diputados de la Cámara Baja son elegidos por 52 circunscripciones electorales (las provincias y Ceuta y Melilla). Al margen de las ciudades autónomas, en las que solo se decide un escaño, los residentes en cada circunscripción eligen con sus votos a un mínimo de dos diputados.

El número de escaños elegido por cada provincia y ciudad autónoma no es proporcional al número de habitantes de cada territorio, lo que quiere decir que las provincias más deshabitadas tienen más escaños de los que les correspondería por población y viceversa.

Cuántos votos cuesta conseguir un escaño

Esto influye en el 'coste' en votos de los escaños: por ejemplo, los 3,6 millones de votantes de Madrid en 2023 eligieron a 37 diputados que, traducidos en votos, costaron 97.532 papeletas.

Teniendo en cuenta los resultados oficiales de las últimas elecciones generales, esto 'cuesta' conseguir un escaño en votos: