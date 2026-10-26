ELECCIONES GENERALES

Cuántos votos cuesta conseguir un escaño en tu provincia en las elecciones del 29N

En el 'precio' de un escaño influyen varios factores: la circunscripción electoral, el número de diputados que se eligen y el sistema electoral.

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Cuántos diputados se eligen por cada provincia en las elecciones del 29N

ondacero.es

Madrid |

Imagen de archivo de una urna llena de votos.
Imagen de archivo de una urna llena de votos. | Europa Press

Millones de españoles están llamados a las urnas para celebrar las elecciones generales este domingo 29 de noviembre. A la espera de conocer el resultado definitivo, las encuestas hacen prever que los pactos se antojarán necesarios, como en los últimos comicios.

En este sentido, cada escaño juega un papel fundamental en la composición del nuevo arco parlamentario. El 'precio' en votos de un escaño influye en varios factores: la circunscripción electoral, el número de diputados que se eligen y el sistema electoral.

Los 350 diputados de la Cámara Baja son elegidos por 52 circunscripciones electorales (las provincias y Ceuta y Melilla). Al margen de las ciudades autónomas, en las que solo se decide un escaño, los residentes en cada circunscripción eligen con sus votos a un mínimo de dos diputados.

El número de escaños elegido por cada provincia y ciudad autónoma no es proporcional al número de habitantes de cada territorio, lo que quiere decir que las provincias más deshabitadas tienen más escaños de los que les correspondería por población y viceversa.

Cuántos votos cuesta conseguir un escaño

Esto influye en el 'coste' en votos de los escaños: por ejemplo, los 3,6 millones de votantes de Madrid en 2023 eligieron a 37 diputados que, traducidos en votos, costaron 97.532 papeletas.

Teniendo en cuenta los resultados oficiales de las últimas elecciones generales, esto 'cuesta' conseguir un escaño en votos:

En Madrid, cada escaño costó 97.532 votos; en Teruel, 25.304

Votos válidos de las generales de 2023 divididos entre los escaños de cada provincia, de la que más votos necesitó a la que menos.

Gráfico de barras con las 52 provincias, ordenadas.

Madrid

97.532

Valencia

89.823

Sevilla

88.280

Asturias

85.290

A Coruña

84.713

Barcelona

83.359

Pontevedra

81.875

Badajoz

78.292

Bizkaia

76.212

Alicante

74.933

Murcia

74.780

Córdoba

74.767

Zaragoza

74.101

Jaén

73.746

Granada

71.835

Málaga

71.667

Cádiz

70.789

Santa Cruz de Tenerife

70.625

Media de España: 70.537 votos por escaño

Cantabria

70.030

León

68.810

Navarra

68.369

Las Palmas

66.167

Toledo

64.533

Valladolid

63.262

Illes Balears

62.910

Gipuzkoa

62.770

Castellón

61.586

Tarragona

61.337

Cáceres

58.963

Ciudad Real

56.596

Albacete

55.298

Girona

53.831

Almería

53.540

Huelva

51.361

Burgos

50.642

Salamanca

49.778

Lugo

49.642

Guadalajara

46.971

Ourense

46.568

Lleida

46.135

La Rioja

43.666

Álava

42.277

Huesca

39.965

Cuenca

37.936

Zamora

34.470

Ceuta

33.321

Ávila

32.652

Palencia

32.321

Segovia

29.538

Melilla

27.349

Soria

25.385

Teruel

25.304

FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR · ELABORACIÓN: ONDA CERO

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