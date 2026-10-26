Cuántos votos cuesta conseguir un escaño en tu provincia en las elecciones del 29N

Millones de españoles están llamados a las urnas para celebrar las elecciones generales este domingo 29 de noviembre. A la espera de conocer el resultado definitivo, las encuestas hacen prever que los pactos se antojarán necesarios, como en los últimos comicios.
En este sentido, cada escaño juega un papel fundamental en la composición del nuevo arco parlamentario. El 'precio' en votos de un escaño influye en varios factores: la circunscripción electoral, el número de diputados que se eligen y el sistema electoral.
Los 350 diputados de la Cámara Baja son elegidos por 52 circunscripciones electorales (las provincias y Ceuta y Melilla). Al margen de las ciudades autónomas, en las que solo se decide un escaño, los residentes en cada circunscripción eligen con sus votos a un mínimo de dos diputados.
El número de escaños elegido por cada provincia y ciudad autónoma no es proporcional al número de habitantes de cada territorio, lo que quiere decir que las provincias más deshabitadas tienen más escaños de los que les correspondería por población y viceversa.
Cuántos votos cuesta conseguir un escaño
Esto influye en el 'coste' en votos de los escaños: por ejemplo, los 3,6 millones de votantes de Madrid en 2023 eligieron a 37 diputados que, traducidos en votos, costaron 97.532 papeletas.
Teniendo en cuenta los resultados oficiales de las últimas elecciones generales, esto 'cuesta' conseguir un escaño en votos:
En Madrid, cada escaño costó 97.532 votos; en Teruel, 25.304
Votos válidos de las generales de 2023 divididos entre los escaños de cada provincia, de la que más votos necesitó a la que menos.
Madrid
97.532
Valencia
89.823
Sevilla
88.280
Asturias
85.290
A Coruña
84.713
Barcelona
83.359
Pontevedra
81.875
Badajoz
78.292
Bizkaia
76.212
Alicante
74.933
Murcia
74.780
Córdoba
74.767
Zaragoza
74.101
Jaén
73.746
Granada
71.835
Málaga
71.667
Cádiz
70.789
Santa Cruz de Tenerife
70.625
Media de España: 70.537 votos por escaño
Cantabria
70.030
León
68.810
Navarra
68.369
Las Palmas
66.167
Toledo
64.533
Valladolid
63.262
Illes Balears
62.910
Gipuzkoa
62.770
Castellón
61.586
Tarragona
61.337
Cáceres
58.963
Ciudad Real
56.596
Albacete
55.298
Girona
53.831
Almería
53.540
Huelva
51.361
Burgos
50.642
Salamanca
49.778
Lugo
49.642
Guadalajara
46.971
Ourense
46.568
Lleida
46.135
La Rioja
43.666
Álava
42.277
Huesca
39.965
Cuenca
37.936
Zamora
34.470
Ceuta
33.321
Ávila
32.652
Palencia
32.321
Segovia
29.538
Melilla
27.349
Soria
25.385
Teruel
25.304
FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR · ELABORACIÓN: ONDA CERO