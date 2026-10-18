Julia Otero, sobre el aviso rojo por la dana Adam: "Seamos prudentes y no tentemos a la suerte"

Si tienen los armarios sin actualizar, les recuerdo que el invierno 'is coming' -como decían en Juego de Tronos-. Si aún tienen a mano vestidos de verano, camisas de manga francesa o pantalones cortos... les aconsejo que aprovechen el domingo para despedirse del vestuario de verano y subirlo a la estantería más alta o colocarlo en otro armario más lejano.

La caída de las temperaturas es un pronóstico que amenaza con traernos el invierno casi sin pasar por el otoño.

Esta vez la Dana se llama Adam, ha provocado un nuevo ciclo de mensajes de Es-Alert y avisos rojos porque las lluvias torrenciales en Cataluña, Valencia y Les Illes Baleares ya han superado los 40 litros por metro cuadrado en menos de media hora en muchos lugares.

Lluvias torrenciales, temporal marítimo, algún que otro episodio de granizo también está previsto, y vientos huracanados. ¿Habrá inundaciones? Pues también Protección Civil cuenta con ello y ya se han producido en algunas localidades, básicamente en la costa mediterránea, aunque también en Andalucía, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha y Galicia.

Así que seamos prudentes y no tentemos a la suerte.

O sea, es un día estupendo para dedicarlo a la casa y los armarios mientras los de la radio les contamos historias y les ponemos música. ¿Qué les parece el plan?

Buenos días a la buena gente.

Foto: Onda Cero