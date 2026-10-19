Las imágenes aéreas que muestran las devastadoras inundaciones en Oliva y Pego

Las imágenes difundidas por la Guardia Civil muestran el devastador impacto de las lluvias torrenciales en las localidades de Oliva (Valencia) y Pego (Alicante). El vídeo aéreo grabado desde los helicópteros de la Guardia Civil durante el dispositivo de rescate muestra las calles completamente inundadas y con los vehículos cubiertos por el agua a causa del temporal que azota la zona mediterránea desde el pasado fin de semana y que, por el momento, se ha cobrado la vida de tres personas.

En las grabaciones difundidas se observa el trabajo de los efectivos durante este dispositivo especial que inspecciona desde el aire los daños causados por las lluvias. Además de la revisión de los vehículos atrapados para comprobar que no hay gente en su interior.

Esta intervención está resultando determinante para auxiliar a los vecinos que se han visto afectados en ambos municipios durante unas fuertes e históricas precipitaciones que los científicos achacan al cambio climático. Tal como ha informado el consistorio, los bomberos han realizado rescates a lo largo de la noche tanto en la zona urbana como en diseminados.

EFE / AYUNTAMIENTO DE OLIVA

Por otro lado, la UME también ha publicado un vídeo en su cuenta de X (antes Twitter) en la que se muestra el rescate de una anciana en el helicóptero de la entidad.

UME

Además de las imágenes que ha dejado la catástrofe en otras zonas de la Comunitat, como la localidad de Els Poblets (Alicante), las cuales ha dañado vehículos y mobiliario.