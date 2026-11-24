El paso de un frente atlántico de oeste a este marca el regreso del frío a gran parte de España, acompañado de un gran descenso térmico. El meteorólogo Roberto Brasero ha detallado en Más de uno el alcance de este episodio meteorológico, ya invernal, que dejará las primeras nevadas de la temporada, tanto en la mitad norte como en el centro peninsular.

Durante su diaria intervención en el programa de Onda Cero, Brasero ha explicado que aunque las heladas han cesado respecto a la jornada anterior, porque "las temperaturas de ayer eran más bajas" pasando de los dos o tres bajo cero a los dos y tres grados positivos, el avance del frío también traerá lluvias al oeste peninsular y suroeste de Andalucía. En cuanto a la nieve, Brasero ha puesto el foco en la zona Cantábrica occidental donde hay avisos por acumulaciones en áreas de Asturias, León y la montaña ourensana, sobre todo, en la zona cantábricaoccidental, donde, como dice Brasero, "va a caer bien de nieve y la podremos tener hoy".

Según la previsión de Brasero, únicamente la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Andalucía oriental y ambos archipiélagos quedarán fuera de este aviso por precipitaciones y por descenso de las temperaturas, aunque por la tarde las temperaturas en estas zonas serán más bajas.

La previsión según la AEMET

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado, tal como explica Roberto Brasero, que este frente atlántico dejará cielos cubiertos y lluvias, que avanzarán de oeste a este por la mayor parte de la Península, siendo estas más persistentes en el extremo occidental de Galicia.

Por otro lado, en el extremo norte y en las montañas del centro se esperan nevadas con acumulados significativos en la Cantábrica occidental. Aunque, en contraste, como ya ha dicho Brasero, en la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía oriental y Baleares predominarán los intervalos nubosos sin lluvias, mientras que en Canarias solo se prevén precipitaciones débiles.

Además, la AEMET ha avisado de bancos de niebla matinales en Cataluña, el interior sureste, Baleares, Ceuta y Melilla, así como de un descenso de las temperaturas máximas en la mitad noroeste y heladas débiles en montañas del norte.