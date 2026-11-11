La borrasca Charles activa avisos en 14 comunidades y Ceuta: abundantes lluvias y vientos huracanados en una jornada "muy adversa"

La borrasca Charles, "pequeña pero muy profunda y adversa", dejará este miércoles un temporal de abundantes lluvias, fuerte oleaje y vientos muy intensos e incluso rachas huracanadas en amplias zonas de España, con impactos que podrían ser "graves o incluso muy graves", antes de comenzar a alejarse el jueves y perder intensidad.

Rubén del Campo, portavoz de Aemet, ha advertido de que los efectos de Charles, nombrada por el Servicio Meteorológico Portugués, se notarán primero en Canarias con fuertes vientos, mal estado de la mar y lluvias abundantes en las islas, antes de desplazarse hacia la península, donde el temporal avanzará de sur a norte y afectará a amplias zonas del sur, oeste y centro.

"Mucha precaución", ha insistido Del Campo, quien ha recomendado permanecer atentos a los avisos en vigor y seguir recomendaciones de Protección Civil ante una jornada que puede ser "muy adversa".

De Canarias a Extremadura y Andalucía

Este miércoles en las Canarias, la situación va a ser muy adversa con rachas muy fuertes de viento durante la madrugada e incluso huracanadas, sobre todo en La Palma, además de un importante temporal marítimo con olas que pueden superar los 5 o 6 metros y lluvias en forma de chubascos fuertes o muy fuertes.

Del Campo ha explicado que con el avance de la mañana, los efectos de Charles se trasladarán a la península con lluvias abundantes, que se irán intensificando, en Extremadura y Andalucía occidental y de nuevo en el entorno del sistema central, sobre todo en el norte de Cáceres y sur de Ávila.

Serán muy abundantes, con más de 120 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas lo que podrá dar lugar a "inundaciones y al aumento importante del caudal en ríos y arroyos".

A partir del mediodía, las lluvias podrán ser también persistentes y estar acompañadas de tormentas muy fuertes, sin que se descarte algún tornado o manga marina en el sur y oeste de Andalucía.

En este punto, el portavoz ha explicado que "las precipitaciones acabarán llegando a prácticamente toda la península" y podrán ser fuertes y persistentes en buena parte del oeste, centro y sur.

Rachas muy intensas de viento con un impacto "grave o incluso muy grave"

El viento será otro de los principales riesgos del temporal, con rachas muy intensas que comenzarán a notarse en Andalucía desde el mediodía, acompañadas de fuerte oleaje en el golfo de Cádiz y el área del Estrecho, donde las olas podrán superar los cinco metros a primeras horas de la tarde.

Las rachas más fuertes se extenderán después a Extremadura y Castilla-La Mancha y, ya a media tarde, a la zona centro y Castilla y León, con velocidades que podrán superar los 90 o 120 kilómetros por hora, según las zonas.

Del Campo ha advertido de que estos vientos pueden tener un impacto "grave o incluso muy grave", sobre todo en zonas densamente pobladas, por la posible caída de ramas, árboles y objetos situados en lugares elevados.

En cuanto a las temperaturas, hoy bajarán en general, aunque el ambiente seguirá siendo suave para la época del año, con máximas de entre 22 y 25 grados en el Cantábrico y área mediterránea.

Cierre de parques e instalaciones y suspensión de clases

El Retiro y otros cinco parques históricos de Madrid se cerrarán desde las 12 horas por condiciones meteorológicas adversas, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El cierre se hace atendiendo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del Parque del Oeste, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos y la Quinta Torre Arias.

Según el último boletín de la Aemet para la ciudad de Madrid, se esperan rachas de viento de hasta 74 km/h a partir de las 12 horas. La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles.

La borrasca Charles ha motivado también que la ciudad de Ceuta haya decidido suspender distintas actividades previstas para este miércoles y proceder al cierre de instalaciones deportivas y parques.

En Extremadura, la comunidad autónoma ha suspendido este miércoles la actividad docente en toda la región por los avisos de lluvia y viento, que es rojo en el norte de Cáceres.

Cancelaciones de vuelos en Canarias

En Canarias Charles ha provocado la cancelación de hasta el momento de doce vuelos cancelados y seis desvíos en los aeropuertos de Tenerife Norte y La Palma, según datos de Aena.

En el caso concreto de La Palma se cancela un vuelo procedente de Madrid, seis desde Tenerife Norte y dos de Gran Canaria, y una última cancelación de un vuelo desde La Palma y con destino a Tenerife Sur.

A ellas se han sumado otras dos cancelaciones con origen en Tenerife Norte y destino a Gran Canaria, así como tres desvíos de vuelos procedentes de Gran Canaria y que regresaron a origen.

Se mantiene la evacuación de Piedralaves

La presa de 'El Horcajo', en la localidad abulense de Piedralaves (2.200 habitantes), que este martes corría riesgo de colapso, ha descendido esta noche 3 metros, según ha confirmado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Francisco Hernández, tras la celebración del CECOPI.