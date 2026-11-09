La Junta de Castilla y León suspende las clases en 32 municipios de Ávila por riesgo de inundaciones

El delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, ha informado de la declaración de la situación 2 del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (Inuncyl) en la provincia de Ávila y ha anunciado la suspensión de la actividad lectiva en los centros escolares de 32 municipios de la provincia.

Estas medidas se han aprobado durante la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) celebrada esta tarde, ante un episodio en el que el sur de la provincia estará en aviso naranja desde las 00.00 horas de este martes, día 10, y pasará a rojo a partir de las 9.00 horas, de acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La declaración del Inuncyl 2 tiene en cuenta tanto las precipitaciones registradas en las últimas horas como la previsión de un incremento significativo de los caudales en varios tramos fluviales de la provincia, que podría provocar desbordamientos e inundaciones en zonas urbanas y rurales que excedan la capacidad de atención de los medios y recursos locales, según ha informado la Delegación Territorial de Junta en un comunicado.

32 municipios activados

En este contexto, la actividad lectiva se ha suspendido en los centros escolares de 32 municipios: La Adrada, El Barraco, Burgohondo, Casavieja, Casillas, Cebreros, Fresnedilla, Higuera de las Dueñas, El Hoyo de Pinares, Mijares, Navahondilla, Navaluenga, Piedralaves, San Juan de la Nava, Santa María del Tiétar, Sotillo de la Adrada, El Tiemblo, Villanueva de Ávila, El Arenal, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cuevas del Valle, Gavilanes, Guisando, El Hornillo, Lanzahíta, Mombeltrán, Pedro Bernardo, Poyales del Hoyo, San Esteban del Valle, Santa Cruz del Valle y Villarejo del Valle.

Por otra parte, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila ha anulado las analíticas en los centros de salud de Arenas, para el miércoles; Lanzahíta, para el martes; Burgohondo, martes y jueves; Candeleda, jueves; Mombeltrán, miércoles; Sotillo de la Adrada, martes y miércoles; Piedralaves, miércoles.

El Cecopi, en el que también ha participado el Ayuntamiento de Ávila en su condición de titular de servicio provincial de prevención de incendios, mantendrá un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y hidrológica en coordinación con las administraciones locales y los servicios de intervención.

Ante la situación, la Delegación Territorial ha recomendado extremar la precaución en los desplazamientos por carretera y evitar los viajes innecesarios durante los periodos de lluvia intensa, además de no atravesar zonas inundadas, cauces, vados ni pasos subterráneos y mantenerse alejado de ríos, arroyos y barrancos, aunque aparentemente lleven poca agua.

Asimismo, ha aconsejado no estacionar vehículos ni acampar en las proximidades de cauces o en zonas susceptibles de inundación, revisar y limpiar, en la medida de lo posible, los desagües y sistemas de evacuación de agua y seguir la evolución de los avisos meteorológicos y las indicaciones de los servicios de emergencia a través de los canales oficiales.

También ha pedido tener en cuenta las recomendaciones de los mensajes de ES-Alert, como el enviado por Protección Civil poco antes de las 20.30 horas de este lunes para informar sobre la situación. En este sentido, la Junta ha recordado que no hace falta llamar al 112 tras recibir este mensaje, solo seguir los consejos.