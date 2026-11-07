El Cabildo de Gran Canaria ordena suspender toda actividad este domingo por la borrasca

El Cabildo de Gran Canaria ha ordenado suspender a partir de las 12:00 este domingo y hasta nueva comunicación toda actividad pública o privada en la isla que reúna a personas "sea cual sea su aforo" y tanto al aire libre como en espacios cerrados, ante el riesgo que comporta la borrasca Bruna.

El Cabildo ha tomado esta decisión después de que la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias haya puesto en alerta por fuertes lluvias y vientos a las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria por las fuertes lluvias y rachas de viento que se esperan en ellas con la llegada de esta borrasca de alto impacto.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos de nivel naranja (riesgo importante) en las mismas islas, ya que pronostica que las lluvias pueden descargar más de 100 litros por metro cuadrado en doce horas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y más de 80 litros/m2 en doce horas en Gran Canaria.

Fenómenos costeros y situaciones adversas

El Cabildo ha alertado que se esperan en la isla "lluvias intensas, fuertes rachas de viento, tormentas y fenómenos costeros adversos" que pueden generar situaciones muy adversas para la seguridad de la población. "La suspensión afecta a las actividades culturales, deportivas, recreativas y festivas. Quedan fuera de la medida los servicios esenciales y las actuaciones necesarias para atender y gestionar la emergencia", precisa el Cabildo.

La primera entidad en reaccionar ha sido la Unión Deportiva Las Palmas que, de inmediato, ha anunciado el aplazamiento del partido que tenía que jugar este domingo a las 17:30 (hora canaria) en el estadio de Gran Canaria contra el Eldense. La corporación insular llama a los ciudadanos a "evitar los desplazamientos innecesarios, sobre todo en las horas en que la borrasca tenga más fuerza" y les aconseja que "se informen a través de los canales oficiales".

Por ahora, el de Gran Canaria es el único Cabildo que ha decretado una suspensión general de actividades, aunque en otras islas ya se han cancelado o aplazado actividades puntuales. Por su parte Tenerife ha decidido celebrar a puerta cerrada, sin público, el partido de la Liga Endesa de baloncesto entre La Laguna y Joventud.