Bruna activa las alertas por lluvia, viento, tormentas e inundaciones en Canarias

El Gobierno de Canarias activa las alertas por fenómenos costeros en todo el archipiélago y tanto por lluvia como por viento en islas occidentales y Gran Canaria, junto a la prealerta por estos fenómenos en el resto de la comunidad autónoma, a partir del sábado 7 de noviembre por un frente frío asociado a la borrasca de gran impacto Bruna. A causa del temporal también se declaran las prealertas por tormentas y por riesgo de inundaciones en el conjunto del archipiélago.

En concreto, se prevé que la borrasca Bruna afecte de oeste a este al archipiélago del sábado al domingo y la inestabilidad meteorológica se extienda durante la próxima semana a causa de una perturbación diferente de origen tropical, un periodo adverso con mar gruesa y mar de fondo de hasta 4 metros en costas del norte y oeste, precipitaciones intensas y localmente persistentes de hasta 100 milímetros durante 12 horas y viento de componente suroeste con rachas muy fuertes de hasta 90 kilómetros por hora en zonas altas y más expuestas.

Durante la reunión del comité técnico de PEFMA y PEINCA, el viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, y la directora general de Emergencias, Laura Martín, analizaron la situación prevista con las corporaciones locales y otras entidades involucradas para coordinar las diferencias medidas de prevención, además de fijar otros encuentros el próximo lunes para un seguimiento de la evolución.

Recomendaciones

Ante la meteorología adversa prevista, desde la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias se solicita a la población que extreme las medidas de autoprotección para evitar situaciones de riesgo.

En concreto, conviene alejarse de muelles o escolleras y otros lugares cercanos al mar para evitar un golpe o arrastre por el oleaje, así como aplazar actividades náuticas y el baño en costas apartadas o sin vigilancia.

Ante las lluvias, se recomienda evitar los desplazamientos por carretera y, en el caso de que resulte imprescindible, se debe transitar con preferencia por vías principales y eludir la circulación por rutas secundarias o, sobre todo, pistas forestales. También se aconseja moderar la velocidad del vehículo, aumentar la distancia de frenada y prestar atención a la altura del agua, además de no cruzar ni estacionar en lugares bajos o cauces inundables ante el riesgo de anegación repentina o crecidas súbitas en sitios o barrancos habitualmente secos.

Por idéntico motivo tampoco conviene entrar en garajes o sótanos de los edificios, así como evitar la utilización de los ascensores.

En el caso de tormentas, corresponde cerrar puertas y ventanas ya que las corrientes de aire pueden atraer a los rayos, además de alejarse de torres, vallas o cualquier otra estructura metálica y evitar el refugio bajo los árboles.

Ante las rachas de viento, extremar la precaución en los desplazamientos por carretera ante la posible presencia de obstáculos en la calzada, así como retirar de ventanas, balcones y azoteas las macetas y otros objetos susceptibles de caída a la vía pública.