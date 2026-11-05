Desarticulada una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres de origen venezolano

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres de origen venezolano en la isla de Tenerife.

La investigación se inició en agosto de 2025 tras la declaración de una de las víctimas en dependencias policiales. Las pesquisas desarrolladas por los agentes permitieron determinar la estructura y funcionamiento de la organización: las mujeres eran captadas en Venezuela aprovechando su situación de vulnerabilidad y, cuando llegaban a España, eran obligadas a saldar deudas impuestas entre 4.500 y 8.000 euros mediante el ejercicio de la prostitución. A su llegada a la isla, eran trasladadas a un piso ubicado en Santa Cruz de Tenerife, concretamente en la zona de La Salle, donde comenzaba su explotación sexual.

Los investigados controlaban sus cuentas bancarias, gestionaban anuncios en páginas de contactos, fijaban los servicios sexuales y administraban los beneficios obtenidos. Además, debían estar disponibles 24 horas, todos los días de la semana y no podían rechazar ningún servicio.

Finalmente, la investigación culminó con la práctica de una entrada y registro que permitió la identificación de tres víctimas, la detención de cinco integrantes de la organización criminal así como la intervención 8.630 euros en efectivo, siete teléfonos móviles, un ordenador portátil, una tablet y abundante documentación relacionada con los hechos investigados.