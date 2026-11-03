Fallece Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife

El CD Tenerife ha confirmado este martes, 3 de noviembre, el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, delantero blanquiazul de 30 años, después del grave episodio sufrido durante el encuentro frente al FC Andorra disputado este lunes en el Heliodoro Rodríguez López.

El futbolista permanecía ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria después de sufrir una parada cardiorrespiratoria tras el fuerte golpe recibido durante el partido.

Los servicios sanitarios consiguieron reanimarlo sobre el terreno de juego y posteriormente fue trasladado de urgencia al centro hospitalario.

En un primer momento, el CD Tenerife informó de que el jugador se encontraba estable dentro de la gravedad. Sin embargo, durante la madrugada del martes el club comunicó que su situación había empeorado neurológicamente.

Horas después llegó la peor de las noticias

Jesús de Miguel había ingresado durante la segunda mitad del Tenerife-Andorra cuando, en el tramo final del encuentro, sufrió un fuerte choque con el guardameta visitante Jesús Owono.

El delantero quedó tendido sobre el césped y tuvo que recibir atención médica durante varios minutos.

La gravedad de la situación llevó finalmente a suspender el encuentro, que en ese momento reflejaba empate a dos en el marcador.

Desde entonces, las muestras de apoyo al futbolista, a su familia y al CD Tenerife se multiplicaron desde numerosos clubes, jugadores y representantes del fútbol español.

Llegó al Tenerife en 2025

Jesús de Miguel nació en Madrid el 21 de septiembre de 1996.

El delantero llegó al CD Tenerife en julio de 2025, procedente del CD Castellón, para reforzar el ataque blanquiazul.

Desde su incorporación se convirtió en uno de los integrantes de la primera plantilla y formó parte del proyecto deportivo del club durante la temporada 2026/27.

Su fallecimiento deja completamente en segundo plano cualquier cuestión deportiva.

El CD Tenerife ha trasladado sus condolencias a familiares, amigos y allegados del futbolista y ha pedido máximo respeto a la privacidad de la familia en estos momentos de enorme dolor.

El tinerfeñismo despide a Jesús de Miguel en una jornada marcada por la consternación y el dolor.