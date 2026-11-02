Cero energético en La Palma: cuarto episodio desde 2013 y un problema estructural sin resolver

Más de 50.000 clientes se quedaron sin suministro durante casi cuatro horas. Es el segundo apagón general en poco más de un año y vuelve a poner bajo presión a Endesa, Red Eléctrica y las administraciones responsables de garantizar la seguridad energética de la isla.

El cero energético registrado durante la madrugada de este lunes ha reabierto un debate que parecía lejos de estar resuelto: la vulnerabilidad del sistema eléctrico insular y la falta de avances suficientes para evitar que una avería termine afectando a toda la población. Endesa y Red Eléctrica de España han confirmado la recuperación del 100% del suministro, pero el restablecimiento del servicio no elimina las preguntas que deja un incidente de estas características. Sobre todo, porque no es la primera vez que ocurre y porque las advertencias sobre el estado de las instalaciones eléctricas de La Palma se vienen repitiendo desde hace años.

Los Ginchos

La central térmica de Los Guinchos vuelve a situarse en el centro de las preocupaciones. Su antigüedad y la necesidad de renovar los equipos de generación llevan tiempo siendo señaladas por responsables políticos y técnicos del sector.

¿Qué ocurre con el concurso eléctrico?

El Gobierno de Canarias lleva tiempo reclamando al Ministerio la renovación de los grupos de generación eléctrica de La Palma mediante un procedimiento de concurrencia competitiva. De hecho, el Ministerio anunció en julio de 2026 un segundo concurso que contempla 52 MW adicionales de potencia firme para La Palma, con horizonte de 2031. El plazo de alegaciones de aquella propuesta terminó el 5 de agosto de 2026. En febrero de 2026, el propio Gobierno de Canarias había reclamado un nuevo concurso para La Palma y soluciones urgentes de almacenamiento energético, al considerar insuficiente la cobertura prevista