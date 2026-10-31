Santa Cruz de Tenerife se prepara para un fuerte aguacero. El resto de Canarias, en prealerta.

Las últimas previsiones meteorológicas apuntan a una mayor intensidad de las precipitaciones durante el domingo 1 de noviembre en Tenerife, especialmente en el área metropolitana, donde AEMET ha establecido un aviso naranja por precipitaciones acumuladas de 30 mm en una hora, entre las 12:00 horas del domingo y las 00:00 horas del lunes 2 de noviembre. También existe riesgo de acumulaciones significativas de precipitación en un periodo de 12 horas, para esta misma zona.

Durante el lunes 2 de noviembre se prevé que continúe la inestabilidad en La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, con posibilidad de precipitaciones localmente fuertes, especialmente entre las 00:00 y las 18:00 horas. No se espera, en principio, una extensión significativa del episodio hacia las islas orientales, mientras que en Gran Canaria la mayor probabilidad de afectación se concentra durante el domingo 1 de noviembre. La evolución del episodio presenta incertidumbre respecto a la localización, intensidad y persistencia de las precipitaciones, por lo que no se descartan modificaciones en las previsiones. Por ello, la Dirección General de Emergencias continuará realizando el seguimiento de la situación meteorológica y actualizará, si fuera necesario, las condiciones de la presente declaración en función de su evolución.