Dos detenidos en Tenerife por organizar una convocatoria de disturbios a través de redes

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Santa Cruz de Tenerife a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de un delito de desórdenes públicos por su supuesta vinculación con la organización del movimiento ‘Blocus’ en la isla.

Según informa Europa Press, la investigación se inició tras detectarse una intensa actividad en canales de mensajería instantánea y redes sociales vinculada a la convocatoria de una movilización que pretendía reproducir en Tenerife métodos utilizados por este movimiento en Francia.

Los investigadores sostienen que los detenidos habrían ejercido como principales organizadores del grupo en la isla y que utilizaban herramientas de comunicación cifrada para dificultar el rastreo policial. A través de esos canales se difundían consignas de sabotaje, mapas de actuación e instrucciones sobre cómo coordinarse para dificultar la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Entre las directrices detectadas por los investigadores figuraban indicaciones relacionadas con la quema de mobiliario urbano, métodos de agresión a agentes y la realización de asaltos simultáneos a grandes superficies comerciales. La investigación permitió identificar a los dos presuntos responsables antes de que la convocatoria llegara a materializarse en la calle.

El movimiento había citado a sus seguidores para este sábado a las 17:30 horas en la calle Castillo de Santa Cruz de Tenerife. La Guardia Civil logró detener a los presuntos organizadores y neutralizar los canales utilizados para la difusión de la convocatoria. La operación ha sido coordinada por la Sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Los dos detenidos serán puestos a disposición de la autoridad judicial competente y del Ministerio Fiscal para la adopción de las medidas cautelares que correspondan.