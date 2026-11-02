Máxima preocupación por Jesús de Miguel tras el grave golpe que obligó a suspender el Tenerife-Andorra.

La preocupación se apoderó este lunes del Heliodoro Rodríguez López durante el tramo final del encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra. El partido tuvo que ser suspendido en el tiempo añadido después de que Jesús de Miguel sufriera un fuerte golpe en la cabeza que obligó a activar inmediatamente el protocolo médico. La acción se produjo con el marcador igualado a dos goles. El guardameta del Andorra, Jesús Owono, salió con contundencia para despejar un balón largo y terminó impactando con su rodilla en la cabeza del delantero blanquiazul.

De Miguel quedó tendido sobre el césped y perdió el conocimiento, provocando momentos de enorme tensión entre futbolistas, cuerpos técnicos y aficionados. La gravedad de la acción llevó al colegiado a mostrar la tarjeta roja directa a Owono, mientras los servicios médicos atendían al delantero sobre el terreno de juego. Durante varios minutos, el Heliodoro quedó completamente en silencio. Algunos futbolistas del Tenerife no pudieron contener las lágrimas ante la situación de su compañero.

Trasladado al hospital

Jesús de Miguel llegó a entrar en parada cardiorespiratoria, por lo que los sanitarios del dispositivo para el partido tuvieron que practicarle una reanimación cardiopulmonar en el mismo estadio, y antes de ser trasladado a la unidad de críticos del Hospital Universitario Virgen de la Candelaria, donde el jugador permanece en observación. La preocupación inicial fue máxima debido a la pérdida de consciencia sufrida tras el impacto. La evolución del futbolista continuará siendo vigilada durante las próximas horas.

Partido suspendido con 2-2

Ante la situación vivida sobre el césped y el evidente estado de afectación de los jugadores, el encuentro terminó siendo suspendido cuando prácticamente se encontraba en su recta final. El marcador reflejaba 2-2 en ese momento. La prioridad absoluta pasó a ser el estado de salud de Jesús de Miguel, quedando en un segundo plano cualquier consideración deportiva. El delantero había comenzado el encuentro desde el banquillo y había ingresado durante la segunda mitad antes de protagonizar la acción que terminó marcando el final del partido. El Heliodoro vivió así uno de los momentos más angustiosos de los últimos tiempos, aunque la recuperación de la consciencia del futbolista permitió aliviar parcialmente la enorme preocupación generada tras el impacto.