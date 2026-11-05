La autopsia de Jesús de Miguel señala un traumatismo torácico como causa de la muerte

El informe preliminar de la autopsia practicada a Jesús de Miguel sitúa un “traumatismo torácico accidental” como causa de su fallecimiento. Es la primera conclusión forense sobre la muerte del jugador del CD Tenerife, que perdió la vida este martes después del fuerte impacto sufrido durante el partido ante el FC Andorra, disputado el lunes en el Heliodoro Rodríguez López.

El choque se produjo en una acción con el guardameta del conjunto andorrano, Jesús Owono. Tras ser atendido sobre el terreno de juego, De Miguel tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció ingresado hasta que se confirmó su fallecimiento.

El juzgado que mantiene abiertas las diligencias sobre lo ocurrido recibió este miércoles el informe preliminar de la autopsia y autorizó posteriormente el traslado de los restos mortales del futbolista a la Península.

El contenido completo del examen forense no ha trascendido y permanece reservado por respeto a la intimidad del jugador y de su familia. La investigación judicial continuará ahora con el objetivo de reconstruir todo lo sucedido desde el momento del impacto hasta el fallecimiento de Jesús de Miguel.

Entre los aspectos que se están analizando figura la asistencia sanitaria prestada sobre el césped, los tiempos de intervención y el cumplimiento de los protocolos establecidos. La apertura de estas diligencias no implica que exista, hasta el momento, ninguna negligencia acreditada ni permite establecer responsabilidades.

La calificación del traumatismo como accidental supone una primera aproximación a la causa de la muerte, aunque será el informe forense definitivo, junto al resto de las actuaciones judiciales, el que permita concretar con mayor precisión las circunstancias del fallecimiento.