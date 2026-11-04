La UD Las Palmas vestirá de blanquiazul en homenaje a Jesús de Miguel

La rivalidad quedará completamente al margen este fin de semana. La UD Las Palmas tendrá uno de los gestos más simbólicos de los últimos días en memoria de Jesús de Miguel, al disputar su próximo compromiso luciendo los colores del CD Tenerife. El conjunto amarillo vestirá de blanquiazul como homenaje al futbolista fallecido, en una iniciativa cargada de significado por proceder precisamente del máximo rival histórico del Tenerife. Un gesto que vuelve a demostrar que, ante una tragedia de estas dimensiones, cualquier frontera deportiva desaparece.

La entidad grancanaria ha mostrado desde el primer momento su cercanía con el CD Tenerife, con la familia de Jesús de Miguel y con todo el tinerfeñismo. Ya en las horas posteriores al grave incidente sufrido por el delantero blanquiazul fueron varias las muestras de apoyo que llegaron desde Gran Canaria, tanto desde el propio club como desde integrantes de su plantilla.

Entre ellas estuvo la de Jesé Rodríguez, capitán de la UD Las Palmas, quien quiso mandar públicamente toda su fuerza al jugador y a su familia cuando todavía permanecía hospitalizado. Tras conocerse su fallecimiento, las muestras de cariño se han multiplicado.

Ahora, la UD Las Palmas ha decidido dar un paso más con un homenaje especialmente emotivo: vestir los colores de su eterno rival para recordar a Jesús de Miguel.

El gesto adquiere todavía mayor dimensión por la histórica rivalidad que existe entre los dos principales clubes del fútbol canario. Amarillos y blanquiazules han protagonizado durante décadas algunos de los derbis más intensos del fútbol español, pero en esta ocasión los colores dejan de separar. La UD Las Palmas convertirá así su próxima camiseta en un mensaje de respeto, recuerdo y unión hacia el futbolista del CD Tenerife, en unos días en los que todo el fútbol canario se ha volcado con la entidad blanquiazul.

Un homenaje que trasciende el resultado de cualquier partido y que deja una de las imágenes más significativas de esta semana de duelo: el máximo rival vistiendo los colores del Tenerife por Jesús de Miguel.