Canarias reclama respuestas mientras la presión migratoria vuelve a poner a prueba al Estado

El incremento de la llegada de migrantes en las últimas jornadas ha vuelto a poner sobre la mesa las dificultades que afronta el archipiélago para gestionar la presión migratoria y, sobre todo, la falta de una respuesta que satisfaga al Gobierno autonómico.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, reconocía este jueves que las islas atraviesan “momentos difíciles” aunque defendía que las derivaciones de migrantes a la Península están funcionando y que los dispositivos del Estado mantienen su actividad con normalidad. Esta valoración contrasta con la del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, que ha elevado el tono de sus críticas al Ejecutivo central. Domínguez considera que el archipiélago está convirtiéndose paulatinamente en una segunda Ceuta ante la presión migratoria y denuncia que el Estado no ha ofrecido una respuesta adecuada al aumento de las llegadas durante la actual legislatura. Su mensaje de auxilio, expresado con un «mayday, mayday», refleja el malestar del Ejecutivo canario ante una situación que considera cada vez más difícil de gestionar.

Pero el problema no está únicamente en el número de embarcaciones que alcanzan las costas canarias. También está en la respuesta institucional. El Gobierno autonómico insiste en que la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez llega tarde y no siempre vienen acompañadas de las medidas necesarias para afrontar la realidad que viven las islas. Canarias reclama un espacio de coordinación en el que las distintas administraciones puedan analizar la situación, compartir información y establecer medidas concretas.