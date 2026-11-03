Una masa de aire frío provoca un descenso generalizado de las temperaturas: provincias bajo cero

Una masa de aire frío provocará este martes 3 de noviembre un descenso de las temperaturas en la Península con mínimas bajo cero en Ávila y Segovia, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, la Aemet espera un descenso generalizado de las máximas en la Península, notable en la mitad norte peninsular, así como una bajada de las mínimas en la mitad norte. También prevé heladas en las principales zonas de montaña de la mitad norte y zonas altas aledañas.

Además, tienen activos avisos por lluvias Almería, Ibiza y Formentera, Mallorca, Barcelona, Tarragona, Murcia, Alicante, Valencia y Ceuta.

Hasta 2 grados bajo cero

Según ha explicado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, los valores máximos estarán entre 6 y 8 grados por debajo de los del lunes y ciudades como Segovia y Ávila bajarán hasta unos 2 grados bajo cero. Mientras, las máximas se quedarán en torno a 10 grados en ciudades como Burgos y Vitoria.

Entre las capitales de provincia, las mínimas más bajas se darán en Ávila (-2 grados), Segovia (-1), Burgos, León, Salamanca, Soria y Teruel (0), mientras que las máximas más altas se registrarán en Sevilla (27 grados), Santa Cruz de Tenerife (26) y Las Palmas de Gran Canaria (25).

Una jornada adversa en el litoral catalán y Baleares

Del mismo modo, la predicción muestra una inestabilización en el este peninsular y Baleares, con un anticiclón centrado sobre las islas británicas que propiciará vientos del este, que aportarán aire húmedo en el tercio oriental y Baleares. De hecho, Rubén del Campo ha apuntado que este martes "podría ser una jornada adversa en zonas del litoral catalán y Baleares por chubascos muy fuertes y persistentes en zonas donde este otoño ya han sufrido lluvias torrenciales".

En concreto, en los litorales del este y sudeste peninsular y en Baleares se espera un ambiente inestable con cielos nubosos y precipitaciones que pueden ser fuertes o persistentes e ir acompañadas de tormenta, pudiéndose extender las precipitaciones por el tercio este con nevadas en Pirineos y la Ibérica con la cota por encima de 1.500 metros.

Igualmente, en Canarias se esperan cielos muy nubosos con precipitaciones que en las islas montañosas pueden ser fuertes, con tormenta y sin descartar que sean localmente persistentes. En cuanto al viento en el archipiélago canario, será moderado del este con tendencia a amainar y a rolar a noroeste.

Brumas y bancos de niebla matinales

La Aemet también ve probables las brumas o los bancos de niebla matinales en Galicia, el Cantábrico, las mesetas, Ceuta, Melilla y regiones de los tercios este y sur.

Asimismo, añade que predominará el viento de componente este de flojo a moderado en el interior peninsular, excepto en el Ebro, donde habrá cierzo; componente este moderado en el Cantábrico, con un nordés fuerte en Galicia; levante rolando a poniente en Alborán; y este y nordeste en el Mediterráneo, con intervalos de fuerte desde Ampurdán a Valencia.