La AEMET advierte del impacto de la borrasca Austen en España: fuertes vientos y lluvias en estas zonas

España va a sufrir las consecuencias de la borrasca Austen, un nuevo fenómeno que impactará en el país de cara a este viernes. Tras sufrir una ciclogénesis explosiva, la borrasca afectará a las islas británicas y el norte de España.

Su llegada, prevista para este viernes, provocará fuertes oleajes y lluvias en varias regiones del país. Tanto es así que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado de las zonas más afectadas.

No obstante, gran parte del país quedará al margen de esta borrasca, por lo que sus efectos quedarán lejos de ser percibidos. Además, la propia Aemet ha advertido que los efectos en España serán menores respecto a los esperados en otras zonas del norte de Europa.

Alerta naranja por la borrasca Austen

La borrasca, bautizada por el Servicio Meteorológico del Reino Unido (Met Office) debido a la elevada intensidad con la que azotará el Reino Unido y otras zonas del norte de Europa, afectará a Galicia, el Cantábrico y los Pirineos a través de fuertes precipitaciones, oleaje y vientos.

Además, la borrasca dejará vientos y un oleaje intenso que han provocado que el organismo público establezca la alerta naranja por fenómenos costeros. En concreto, la Aemet señala que Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco serán las comunidades más afectadas por el temporal marítimo durante este viernes.

En algunas de estas zonas, los vientos alcanzaran los 74 kilómetros por hora, acompañados de olas que rondarán entre los cinco y siete metros. Asimismo, la Aemet ha establecido la posibilidad de que Cataluña se vea afectada durante las últimas horas del día. "La proximidad de la borrasca Austen y sus frentes dejarán cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que, a últimas horas, es probable que acaben afectando al nordeste de Cataluña".

Por su parte, las temperaturas máximas ascenderán en regiones mediterráneas y del interior, aunque el resto de la península sufrirá descensos dejando una jornada otoñal en la mitad norte.

El tiempo durante el fin de semana

Durante el fin de semana, la inestabilidad persistirá en el norte y nordeste peninsular, aunque las precipitaciones tenderán a perder intensidad. Según la Aemet, las lluvias podrían mantenerse en el área cantábrica, los Pirineos y el nordeste de Cataluña, sin descartar algunos chubascos en Baleares.

No obstante, las temperaturas tenderán a subir a lo largo del fin de semana. Una tendencia que se replicará de cara a la próxima semana, dejando termómetros propios de esta época del año.