La AEMET alerta de la llegada de una DANA: lluvias torrenciales y descenso térmico en gran parte de España

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, a partir de este sábado 17 de octubre llegará Adam, la primera gran DANA de la presente temporada. El episodio dejará lluvias intensas, tormentas y un descenso generalizado de las temperaturas, con especial incidencia en el área mediterránea y Baleares.

El domingo 18 y el lunes 19 serán las jornadas más adversas, con precipitaciones que podrían alcanzar intensidad torrencial en puntos del litoral mediterráneo y del archipiélago balear. En las zonas más expuestas podrían acumularse entre 150 y 250 litros por metro cuadrado en pocas horas, sin descartar cantidades superiores.

El temporal pondrá fin a varios días de estabilidad atmosférica y temperaturas más altas de lo habitual para mediados de octubre. Además de las lluvias, se esperan intervalos de viento fuerte y temporal marítimo en varios puntos del Mediterráneo, con riesgo de inundaciones locales y crecidas repentinas de arroyos y ramblas.

La DANA Adam dejará lluvias intensas en el Mediterráneo y Baleares

El empeoramiento del tiempo comenzará a notarse este sábado, cuando se esperan chubascos y tormentas por la tarde en buena parte de la mitad sur peninsular. Las precipitaciones podrían ser localmente fuertes en el sureste, mientras que en el este de Cataluña se prevén lluvias que podrían alcanzar intensidad muy fuerte y ser persistentes.

La situación se complicará el domingo, cuando los chubascos se extenderán por el suroeste de la Península. Las lluvias más intensas podrían concentrarse en zonas litorales y prelitorales del Mediterráneo, además de en Baleares, donde no se descartan episodios torrenciales.

Entre las áreas que podrían registrar los mayores acumulados figuran el este de Cataluña, el entorno del cabo de la Nao, los litorales de Alicante y Murcia, la Costa del Sol y las islas Pitiusas.

La AEMET advierte de que las lluvias podrían provocar inundaciones, especialmente en zonas bajas, además de crecidas repentinas en barrancos y ramblas. El riesgo es mayor en aquellos lugares donde el terreno ya esté saturado por precipitaciones anteriores.

Descenso de las temperaturas: vuelve el ambiente otoñal

La llegada de la DANA estará acompañada de una entrada de aire más frío que provocará una bajada generalizada de las temperaturas. El descenso será especialmente significativo después de varios días con buen tiempo, sol y altas temperaturas, algo poco habitual para esta época del año.

El cambio se notará progresivamente durante el fin de semana y será más acusado en algunas zonas del interior y del este peninsular. Las temperaturas máximas tenderán a situarse en valores más propios de mediados de octubre, e incluso podrían quedar por debajo de lo habitual en algunos puntos.

El descenso térmico se sumará a las lluvias y las tormentas, por lo que el fin de semana estará marcado por un ambiente mucho más inestable en buena parte del país. La evolución concreta de las temperaturas dependerá de la posición final de la DANA y del avance de las masas de aire frío.

La previsión de la AEMET revela que se mantendrá, al menos, hasta el lunes 19 de octubre. A partir del martes 20, la inestabilidad podría comenzar a remitir y las precipitaciones quedarían más restringidas a zonas del litoral y prelitoral del extremo nordeste peninsular y Baleares.