La AEMET activa la alerta por la borrasca Bruna: fuertes lluvias en estas zonas del país

Buena parte de España va a tener que desempolvar los paraguas este fin de semana después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya alertado la llegada de la borrasca Bruna, nombrada así por el Servicio Meteorológico Portugués al afectar primero a las Azores.

El organismo público español ha advertido de la llegada de este temporal, que dejará lluvias fuertes y persistentes en el oeste peninsular y Canarias durante el fin de semana, y se prolongará hasta el próximo martes 10 de noviembre.

"Se trata de un amplio sistema de bajas presiones ubicado en el Atlántico y que provocará, a partir del sábado, lluvias fuertes y persistentes acompañadas de tormenta, vientos intensos y mal estado de la mar en buena parte de la Península y en Canarias", explicaba este viernes Rubén del Campo, portavoz de la AEMET.

Fuertes lluvias y vientos en estas zonas

Desde este pasado viernes, la AEMET alertaba de la llegada de "un complejo y extenso sistema de bajas presiones" al oeste de la península, derivando en la borrasca Bruna.

Con ello, la agencia advierte del alcance de un temporal que dejará chubascos fuertes o muy fuertes, persistentes y acompañados de tormenta, rachas de viento muy fuertes y temporal marítimo en el oeste peninsular a partir de este sábado.

Asimismo, se podrán dar inundaciones locales en zonas bajas, crecidas en los ríos y es probable que las precipitaciones sean persistentes en zonas afectadas recientemente por los incendios estivales.

También se verá afectado el oeste de Canarias, extendiéndose el temporal durante el domingo al resto del archipiélago. Además, se producirán rachas muy fuertes de viento que afectarán especialmente a cumbres de las islas montañosas.

De esta forma, las zonas más afectadas serán las áreas más expuestas a los vientos ábregos, especialmente en el suroeste de Andalucía, Extremadura, Gredos y la vertiente atlántica de Galicia. En estas zonas las precipitaciones podrán ser fuertes o muy fuertes y persistentes durante varios días.

Finalmente, la borrasca comenzará a perder intensidad a partir del miércoles, aunque AEMET no descarta que continúen los chubascos fuertes tanto en la Península como en Canarias.

Olas de hasta seis metros

Por su parte, la agencia estatal ha subrayado la presencia de fuerte oleaje en la costa norte y la costa de las Canarias. El temporal costero afectará a Canarias a finales del sábado y el domingo, con vientos fuertes, y mar de fondo de 3 a 4 m a partir del lunes.

Sin embargo, en la costa occidental de Galicia, se espera que las olas puedan alcanzar una altura de 5 a 6 metros a partir del domingo por la tarde, mientras que en Andalucía occidental se espera oleaje perpendicular a la costa con olas cercanas a los 4 metros.

Subirán las temperaturas

A pesar de la llegada de lluvias en parte del país, ello no conllevará una bajada de temperaturas. De hecho, los vientos húmedos y templados asociados a este sistema de bajas presiones favorecerán un ascenso térmico, con temperaturas superiores a las habituales para noviembre.

El ascenso térmico comenzará a notarse este sábado, cuando los vientos del sur favorecerán la desaparición de las heladas en la Península. Las temperaturas máximas superarán los 20 grados en algunos puntos del Cantábrico y los 25 grados en el valle del Guadalquivir.

La tendencia continuará durante el domingo, con valores generalmente más altos y una cota de nieve situada en niveles muy elevados, por lo que prácticamente todas las precipitaciones serán en forma de lluvia.