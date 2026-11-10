España en alerta por las borrascas Bruna y Charles: provincias en aviso rojo por lluvias fuertes y persistentes

La borrasca Bruna, situada al noroeste de España, deja este martes un episodio de lluvias intensas y fuertes vientos que mantiene en aviso a ocho comunidades, con especial incidencia en Castilla y León y Extremadura, donde se ha activado el nivel rojo (peligro extraordinario) por precipitaciones que podrán acumular hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Por su parte, la nueva borrasca Charles, un sistema de procedencia subtropical, provocará un temporal muy adverso de lluvias abundantes, vientos muy fuertes y mal estado de la mar este miércoles y, en menor medida, este jueves.

Según ha explicado el portavoz de Aemet, Rubén del Campo, entre el martes y el jueves entrará en juego un segundo sistema de bajas presiones de procedencia subtropical que avanzará hasta España y lo atravesará "con rapidez".

Para este miércoles, el portavoz del organismo estatal ha adelantado que un sistema de bajas presiones de procedencia subtropical, en conjunción con Bruna, dará lugar a una jornada con tiempo adverso por las abundantes precipitaciones y los vientos muy fuertes que se esperan.

Provincias en aviso rojo

En Castilla y León hay aviso rojo en el sur de la provincia de Ávila, desde las 9:00 horas peninsular hasta la medianoche, por una precipitación acumulada de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, según datos de la Aemet en su página web.

Por su parte, en la provincia de Salamanca persiste la alerta amarilla (peligro bajo) por lluvias que dejarán hasta 50-60 litros en 12 horas o 15 litros en una hora, mientras que en Sanabria (Zamora), también en amarillo, se prevén hasta 60 litros en 12 horas.

La comunidad de Extremadura ha activado la alerta roja en el norte de Cáceres desde las 9:00 horas hasta la medianoche por lluvias de hasta 120 litros en 12 horas; El resto de los avisos son amarillos y afectan a la meseta cacereña, Villuercas y Montánchez, así como a las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz por acumulaciones de hasta 40 litros en 12 horas.

En Castilla-La Mancha la situación más adversa se espera en la Sierra de San Vicente, en Toledo, bajo aviso naranja (peligro importante) por lluvias de hasta 80 litros en 12 horas; Aemet advierte, además, de que las acumulaciones podrían alcanzar los 200 litros en un periodo de 72 horas.

También se mantiene el nivel amarillo en el valle del Tajo y los Montes de Toledo, así como la Serranía de Guadalajara, con precipitaciones de hasta 40 litros en 12 horas.

Los fuertes vientos asociados a la borrasca afectarán al archipiélago canario, sobre todo a las islas de La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro, que están en alerta naranja por fuertes vientos, con rachas de hasta 110 kilómetros por hora o incluso más velocidad en las cumbres.

Comunidades con nivel amarillo

En la Comunidad de Madrid, los avisos amarillos por lluvias afectan a la sierra y a las zonas sur, oeste y las Vegas, con acumulados de hasta 40 litros en 12 horas, con mayor incidencia en el extremo occidental de la región.

Sólo la provincia de Ourense (Galicia) está en amarillo hasta el mediodía por lluvias de hasta 60 litros en 12 horas, que podrán ir acompañadas de tormentas y serán más probables en la comarca de A Baixa Limia.

En Asturias y Cantabria hay aviso amarillo por fuertes vientos de componente sur, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en la Cordillera y Picos de Europa, en Asturias, y en el centro y valle de Villaverde, en Cantabria; En las comarcas cántabras de Liébana y Cantabria del Ebro, las rachas podrán alcanzar los 80 km/h.

Incertidumbre alta de cara al jueves

El jueves, en principio, continuarán las precipitaciones abundantes, aunque la incertidumbre para ese día también es alta. Probablemente, las lluvias más intensas se produzcan en el norte y en el centro de la península, así como en zonas de montaña del sur. También lloverá en Canarias, con menos intensidad. Soplará el viento con fuerza en el este peninsular y en Baleares.

Finalmente, en cuanto a la recta final de la semana, probablemente seguirá lloviendo en el oeste y centro de la península aunque ya con menos intensidad que en días previos. También habrá algunas precipitaciones poco importantes en general en las islas canarias más montañosas. Las temperaturas tenderán a bajar e irse acercando más a valores propios de la época del año.