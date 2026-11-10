El norte de Cáceres activa este martes la alerta roja por lluvias que podrán acumular 120 litros en 12 horas

El norte de la provincia de Cáceres activará a las 9,00 horas de este martes, 10 de noviembre, la alerta roja (que indica peligro extraordinario) por lluvias que podrán dejar una precipitación acumulada de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, y de 30 litros en una sola hora. Ante esta previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Centro 112 de Extremadura ha activado la alerta roja desde las 9,00 horas de este martes y hasta las 23,59 horas.

Por este motivo, la Junta de Extremadura mantiene activado desde las 13,00 horas de este pasado lunes el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma de Extremadura (Inuncaex), en Situación Operativa 0 para el norte de la provincia de Cáceres.

El Plan Inuncaex ha pasado a situación a Operativa 1 a las 08,00 horas de este martes.

Además, la Junta de Extremadura ha suspendido las clases en los centros educativos no universitarios del norte de la provincia de Cáceres para este martes, 10 de noviembre, ante la alerta roja por lluvias.

ALERTAS NARANJA Y AMARILLA

Por su parte, la comarca cacereña del Tajo y el Alagón estará en alerta naranja, desde las 00,00 y hasta las 23,59 horas, por lluvias, que podrán dejar una precipitación acumulada de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Además, las comarcas de Villuercas y Montánchez, de 09,00 a 23,59 horas, y la Meseta Cacereña, durante toda la jornada, activarán este martes la alerta amarilla por lluvias, que podrán dejar 15 litros por metro cuadrado en una hora, y una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Asimismo, la comarca de las Vegas del Guadiana, en Badajoz, tendrá aviso amarillo durante toda la jornada del martes por lluvias, que podrían dejar también una precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado y de 40 litros en 12 horas.