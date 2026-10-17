NIVEL ROJO POR LLUVIAS

Emergencias envía dos mensajes Es-Alert a la población en Valencia y Alicante ante la alerta roja por lluvias

El mensaje pide a la ciudadanía evitar desplazamientos, así como no cruzar zonas inundables y respetar cortes de tráfico. "No realice actividades en cauces y sus proximidades. En zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior. No se aproxime a paseos marítimos y zonas de costa", continúa.

ondacero.es

Madrid |

Vista del 17 de septiembre de 2026 del estado del Barranco del Poyo en Picanya (Valencia) tras fuertes lluvias.
Vista del 17 de septiembre de 2026 del estado del Barranco del Poyo en Picanya (Valencia) tras fuertes lluvias. | EFE/ Ana Escobar/Archivo

La Generalitat Valenciana ha enviado, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, dos mensajes Es-Alert a la población, el primero a los habitantes del litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia, en alerta roja desde las 10:00 horas de este domingo por lluvias.

El segundo mensaje se ha mandado a los vecinos del litoral norte e interior sur de Valencia, en aviso naranja alto a partir de esta noche, para que extremen las medidas de precaución.

Evitar desplazamientos y no cruzar zonas inundables

El mensaje pide a la ciudadanía evitar desplazamientos, así como no cruzar zonas inundables y respetar cortes de tráfico. "No realice actividades en cauces y sus proximidades. En zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior. No se aproxime a paseos marítimos y zonas de costa", continúa.

"En caso de emergencia, llame al 112. Más recomendaciones en https://www.112cv.gva.es/es/ Red de Alerta Nacional - Emergencias 112 Comunitat Valenciana", concluye.

También, la Generalitat ha enviado un segundo aviso ES-Alert a la población del litoral norte e interior sur de València, zonas con alerta nivel naranja alta por lluvias.

"Evite los desplazamientos, no cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico. No realice actividades en cauces y sus proximidades. Si está en zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior. No se aproxime a paseos marítimos y zonas de costa", resume este segundo mensaje.

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