Emergencias envía dos mensajes Es-Alert a la población en Valencia y Alicante ante la alerta roja por lluvias

La Generalitat Valenciana ha enviado, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, dos mensajes Es-Alert a la población, el primero a los habitantes del litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia, en alerta roja desde las 10:00 horas de este domingo por lluvias.

El segundo mensaje se ha mandado a los vecinos del litoral norte e interior sur de Valencia, en aviso naranja alto a partir de esta noche, para que extremen las medidas de precaución.

Evitar desplazamientos y no cruzar zonas inundables

El mensaje pide a la ciudadanía evitar desplazamientos, así como no cruzar zonas inundables y respetar cortes de tráfico. "No realice actividades en cauces y sus proximidades. En zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior. No se aproxime a paseos marítimos y zonas de costa", continúa.

"En caso de emergencia, llame al 112. Más recomendaciones en https://www.112cv.gva.es/es/ Red de Alerta Nacional - Emergencias 112 Comunitat Valenciana", concluye.

También, la Generalitat ha enviado un segundo aviso ES-Alert a la población del litoral norte e interior sur de València, zonas con alerta nivel naranja alta por lluvias.

"Evite los desplazamientos, no cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico. No realice actividades en cauces y sus proximidades. Si está en zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior. No se aproxime a paseos marítimos y zonas de costa", resume este segundo mensaje.