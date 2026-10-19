Las doce promesas del contrato de Feijóo con España: medidas sobre vivienda, inmigración o pensiones con las que asegura "no voy a fallar"

Resta poco más de un mes para las elecciones del 29N y el Partido Popular ya ha mostrado su compromiso con España. El líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este lunes su "contrato" con España para un nuevo tiempo de reconstrucción nacional que se asiente sobre los principios de la "verdad, la ley, el esfuerzo y la unidad".

En un acto de presentación del grupo político, Feijóo ha asegurado que no basta un programa de cara a las elecciones generales, sino que es necesario un compromiso donde queden reflejadas las prioridades del partido.

Por ello, ha dado su palabra para cumplir más de una docena de promesas electorales con el objetivo de llevar a cabo una "reconstrucción nacional" en España. En este sentido, el líder del PP ha dejado claro que no va a fallar a los españoles si le votan en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

"Os aseguro que cada palabra, cada propuesta y cada compromiso que asuma es mi contrato con los españoles", ha proclamado.

Las doce promesas de Feijóo

"Mi mayor ambición es lograr que la palabra de un presidente del Gobierno vuelva a tener valor". De esta manera, Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido con los españoles a cumplir doce promesas planteadas en su contrato con España.

El documento recoge doce puntos que forman parte de las preocupaciones de los ciudadanos en la actualidad. Por un lado, Feijóo ha dado su palabra sobre la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial y la recuperación de la calidad de la democracia y la separación de poderes.

De esta forma, el líder de la formación subraya que "España está por encima de todo", por lo que garantiza la protección de los españoles y sus fronteras, así como la defensa de los jueces.

Respecto a los temas de mayor actualidad, Feijóo se compromete a atender los problemas de la vivienda, de tal forma que incrementará la oferta en favor de los jóvenes, el colectivo más perjudicado. "El objetivo es aumentar la oferta y construir al menos un millón de nuevas viviendas".

También hace referencia a la política exterior, afirmando que se reducirá la inmigración irregular y se exigirá a quien venga de fuera el respeto y la contribución al desarrollo del país. "España será un país abierto y solidario, pero esa solidaridad debe ser correspondida", refleja el documento compartido por el PP.

Aumento de salarios y garantizar el futuro de las pensiones

Otros puntos destacados son las pensiones, la educación, la sanidad y la seguridad en las calles. Para el PP, garantizar las pensiones actuales y futuras es "una tarea prioritaria que debe volver a defenderse".

También se producirá un refuerzo en materia de educación, con el objetivo de combatir los últimos resultados PISA, y la sanidad, donde es necesario "más médicos y con mejores condiciones" por el aumento de población.

Por último, la formación azul destaca en el documento su compromiso para aumentar la seguridad en las calles, subir el salario medio, poner fin al "infierno fiscal" que asfixia a las familias y recuperar el "prestigio internacional" de España.