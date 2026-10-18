Feijóo encarga a Albiol que sea el "ponente" de una ley antiokupación cuando lleguen al Gobierno: "Tolerancia cero, fuera en 48 horas sí o sí"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha participado en su primer acto de precampaña. Lo ha hecho desde Barcelona, después de que los populares anunciaran al actual alcalde de Badalona, Xavier Albiol, como número uno de la lista por Barcelona en las elecciones generales del 29N.

Feijóo ha señalado la importancia de conseguir muchos escaños en Cataluña, para que sea "una voz determinante" en los comicios y en el Gobierno. El líder del PP ha agradecido a Albiol que "dé el paso" de dar el salto a la política nacional, porque conoce perfectamente lo que sucede gracias a su labor como alcalde. En este sentido, le ha pedido que "lidere la ley antiokupación" que espera aprobar en el Congreso cuando sea presidente.

No basta con decirlo, hay que demostrarlo

El presidente del PP le ha dado el cargo de "ponente" de la ley y encargado defenderla en el Congreso. El propósito es trasladar a los españoles y catalanes que el PP tendrá "tolerancia cero con los okupas" para que estén "fuera en 48 horas sí o sí", así como tolerancia cero "con la delincuencia y la reincidencia", garantizando la "protección máxima para el ciudadano honrado, sobre todo para el que más lo necesita".

"No basta con decirlo, hay que demostrarlo. ¡Xavi lo ha hecho, Cataluña le precisa y España lo necesita!", ha apuntado Feijóo, tras remarcar que el alcalde de Badalona conoce "perfectamente" los problemas de Cataluña. "No es normal que te ocupen la casa y tengas que esperar para recuperarla. No es normal que Cataluña encabece las cifras de ocupación de desahucios y de delincuencia. No es normal que el mismo delincuente entre por una puerta y salga por la otra", ha añadido.

Sánchez tiene la cara de hormigón, ¿sabe lo que es eso? Se usa para construir viviendas

Feijóo ha cargado contra el Gobierno por "decir una cosa y hacer la contraria" y por "tanta hipocresía", por ejemplo, tras el caso del negocio inmobiliario del marido de Montse Mínguez. También ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tener "la cara muy dura, de hormigón". "¿Sabe lo que es eso? Se usa para construir viviendas, pero qué va a saber si en ocho años no ha construido ninguna".

A su juicio, al Gobierno solo le sirve mentir y encadenar una mentira con otra porque ya nada le funciona, pero "ya no cuela, les tenemos calados". Además, el aviso de que viene el PP ya no funciona, porque han subido los impuestos de la gente, "han tirado el dinero y han robado el dinero de todos, el de los jóvenes y el de los mayores", hacia los que ha pedido respeto.

"¡Cuidado que viene el PP! ¡Que tengan cuidado los jetas, los okupas, los corruptos y el clan de Sánchez!", ha advertido Feijóo, porque "todo se va a saber y todo va a tener consecuencias". Ha recordado que el PSOE es el culpable de Adamuz y de Ceuta y que no le va a servir unirse "en una coalición de desesperados para rascar un senador más". "Van a perder las elecciones porque a los españoles ya no les cuelan nada", ha sentenciado, entre gritos de "¡presidente, presidente!", por parte de los asistentes.

"¿Qué cloaca esconde el móvil de Sánchez para tanta sumisión?"

Asimismo, Feijóo se ha preguntado "¿qué cloaca esconde el móvil de Sánchez para tanta sumisión?", después de asegurar que "todo se va a saber, desde quién dio la orden de contratar sicarios para eliminar a una juez hasta dónde está el oro de Maduro. Y, por supuesto, todo lo que ha pasado en Ceuta. El abandono de los españoles y la subasta de nuestra soberanía".

El líder de los populares ha insistido en que el espionaje a Sánchez con el software Pegasus está detrás de su "sumisión" a Marruecos. "¿Qué tienen de él los servicios de inteligencia marroquíes para que aguante todo esto y defienda los intereses del país vecino en vez de los de España?", ha insistido.

En este sentido, ha denunciado que "la prensa marroquí pide el voto para Sánchez" y por eso les gustaría una reelección. Si bien, Feijóo ha apuntado que él va a "defender los intereses de España porque es mi obligación como presidente del Gobierno" y que mantendrá una "buena vecindad" con Marruecos, pero "nunca sumisión". "El 29 de noviembre elegimos sumisión o firmeza, defender España o vender España", ha sostenido.

Pide ir a por todas para conseguir el cambio que quiere una gran mayoría

Tras advertir de que "no les vamos a pasar ni una" y que los españoles "no van a olvidar esto", Feijóo ha prometido un Gobierno que mire por la gente y por el esfuerzo de los ciudadanos, porque "ya está bien de exprimir" a los trabajadores. "Los españoles no van a pagar ni un euro más de lo que necesite un Gobierno; pensiones sí, joyas en cajas fuertes, no; sanidad pública sí, chistorras, no; vivienda, sí, pisos para amantes de un ministro, no; decencia sí, Sánchez, no", ha sentenciado.

El presidente del PP ha pedido a sus votantes "ir a por todas" para no perder escaños por "unos cientos de votos" como pasó hace tres años y para que así "Cataluña pueda pasar página de los problemas que les han causado". "Hay una gran mayoría que quiere cambio y vamos a dárselo", ha concluido.