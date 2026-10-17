Frente Amplio presenta oficialmente su candidatura para el 29N: "Si alguien no se quiere sentar a una mesa, no se le puede obligar"

Frente Amplio ha presentado oficialmente su candidatura a las elecciones generales del 29N. En un acto en Madrid, la cabeza de lista de la coalición, Ada Colau, ha hablado sobre la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con Podemos: "Si alguien no se quiere sentar a una mesa, no se le puede obligar".

Colau ha pedido perdón, porque "habrá gente decepcionada", pero ha asegurado que "hasta el último minuto" no bajaron los brazos y ofrecieron "todo, con generosidad". El acto, abarrotado por cientos de personas, ha estado marcado por este hecho, después de que anoche saltara la noticia de que Frente Amplio y el PSOE sí acudirán juntos en las listas por el Senado.

"Esto es solo un hermoso principio", ha expresado Colau, que ha reconocido que los últimos días han sido "complicados" y ha dado las gracias a las 15 formaciones políticas que forman el partido "por no fallarle a la gente y haber encontrado la manera de formar este frente que era un clamor en la calle".

Discurso centrado en la vivienda y críticas al PSOE a pesar de ir juntos en listas

Su primer discurso lo ha centrado en la vivienda y ha atacado a la derecha porque "solo ven el precio al que se puede vender cada piso a los buitres y fortunas, pero nosotras nos sabemos mayoría social", como en las manifestaciones de los últimos días. También ha criticado duramente al PSOE por frenar la lucha contra la especulación.

Colau se ha presentado como la representante de "la mayoría social trabajadora" que lleva meses clamando contra los precios de la vivienda y pidiendo unidad contra la extrema derecha: "Este Frente Amplio es la respuesta, porque vienen a por nosotras, a por los derechos y los servicios públicos, pero no tenemos ningún miedo".

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, que también ha estado presente, ha dicho que solo "basta con mirar alrededor y hacer memoria" para saber "lo que hay que hacer", mientras que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha avisado: "Van directos a cargarse nuestro sistema de pensiones y es algo que no vamos a permitir".

Irene Montero pide disculpas igual que Rufián

Por su parte, la candidata de Podemos, Irene Montero, ha asegurado que estas negociaciones han sido "insuficientes", al tiempo que ha calificado de "valioso" el pacto alcanzado con ERC en Cataluña con Gabriel Rufián, del que ha tomado sus "disculpas por el espectáculo": "Ayer Gabriel Rufián pedía disculpas por el espectáculo que hemos dado y yo hago mías esas palabras".

Según Monero, el acuerdo con Frente Amplio no ha podido alcanzarse por las "discrepancias políticas serias" y que, aunque están ahí "para escuchar las críticas", también "para dar la cara y seguir adelante y pelear" en unas elecciones en las que "está en juego acabar con el negocio de la vivienda y bajar el coste de la vida".

Por eso, ha reiterado que la "única forma" de resolver la situación de las izquierdas era con unas primarias, y que se va a construir "un relato mediático" contra Podemos, pero que han intentado "con mucha generosidad" llegar a un punto común, que en algunos lugares sí ha sido posible.

Feijóo llama "coalición de desesperados" a la unión de las izquierdas

Por otro lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que la "coalición de desesperados" que ha construido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau en el Senado es "una declaración de intenciones" y "acredita la situación en la que está el PSOE".

"La coalición de desesperados que ha construido el partido socialista diluyendo sus siglas con veinte formaciones políticas, acreditan que esto de que el PSOE va a ganar las elecciones y que está en disposición de ganar las elecciones es otra hipocresía más", ha sentenciado.